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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Região

Prefeitura de Ferraz realiza força-tarefa para retirada de fios inutilizados e organização da rede a

Ação conjunta entre Procon, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e concessionária de energia leva mais segurança e organização aos bairros

22 junho 2026 - 12h18Por de Ferraz
Ação conjunta entre Procon, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e concessionária de energia leva mais segurança e organização aos bairrosAção conjunta entre Procon, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e concessionária de energia leva mais segurança e organização aos bairros - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou uma força-tarefa para a retirada de fios inutilizados e a organização da rede aérea de telecomunicações em diversos bairros do município. A iniciativa é coordenada pelo Procon Municipal, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica.

A ação ocorreu após a notificação das empresas de telefonia e telecomunicações para que realizassem a regularização da fiação instalada nos postes da cidade, eliminando cabos sem utilização e promovendo a organização da infraestrutura urbana.

O objetivo é proporcionar mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas, além de reduzir riscos de acidentes, evitar interferências técnicas e contribuir para a melhoria dos serviços de energia elétrica, internet e telefonia.

Antes do início dos trabalhos, foi realizado um levantamento técnico que identificou os pontos com maior necessidade de intervenção. A partir desse diagnóstico, o Procon de Ferraz  elaborou um cronograma de atendimento, priorizando as vias com maior concentração de fios soltos, cabos obsoletos e estruturas que ofereciam risco à população.

De acordo com o diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, a iniciativa representa um importante avanço para a organização urbana e a proteção dos consumidores.

"Essa ação é resultado do trabalho conjunto entre o poder público, a concessionária e as empresas de telecomunicações. Nosso objetivo é garantir que a legislação seja cumprida, promovendo mais segurança para a população e melhorando a qualidade dos serviços prestados no município."

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que a ação terá continuidade nas próximas semanas, contemplando outras regiões do município conforme o cronograma estabelecido, fortalecendo a segurança urbana e a qualidade da infraestrutura pública.

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