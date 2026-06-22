Prefeitura de Ferraz realiza força-tarefa para retirada de fios inutilizados e organização da rede a

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou uma força-tarefa para a retirada de fios inutilizados e a organização da rede aérea de telecomunicações em diversos bairros do município. A iniciativa é coordenada pelo Procon Municipal, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica.



A ação ocorreu após a notificação das empresas de telefonia e telecomunicações para que realizassem a regularização da fiação instalada nos postes da cidade, eliminando cabos sem utilização e promovendo a organização da infraestrutura urbana.



O objetivo é proporcionar mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas, além de reduzir riscos de acidentes, evitar interferências técnicas e contribuir para a melhoria dos serviços de energia elétrica, internet e telefonia.



Antes do início dos trabalhos, foi realizado um levantamento técnico que identificou os pontos com maior necessidade de intervenção. A partir desse diagnóstico, o Procon de Ferraz elaborou um cronograma de atendimento, priorizando as vias com maior concentração de fios soltos, cabos obsoletos e estruturas que ofereciam risco à população.



De acordo com o diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, a iniciativa representa um importante avanço para a organização urbana e a proteção dos consumidores.



"Essa ação é resultado do trabalho conjunto entre o poder público, a concessionária e as empresas de telecomunicações. Nosso objetivo é garantir que a legislação seja cumprida, promovendo mais segurança para a população e melhorando a qualidade dos serviços prestados no município."



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que a ação terá continuidade nas próximas semanas, contemplando outras regiões do município conforme o cronograma estabelecido, fortalecendo a segurança urbana e a qualidade da infraestrutura pública.