André do Prado lança pré-candidatura ao Senado com apoio maciço de lideranças

Ao lado de presidentes dos principais partidos políticos do país, o deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), mobilizou cerca de 20 mil pessoas e oficializou, neste sábado, 20, sua pré-candidatura ao Senado Federal. No palco do evento, o parlamentar demonstrou a consolidação da frente ampla de direita e centro no maior colégio eleitoral do país ao aparecer ladeado pelo governador Tarcísio de Freitas, pelo pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, e pelo presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, além de expressivas lideranças estaduais do Progressistas, União Brasil, Republicanos, MDB e PSD.

A articulação em torno de André do Prado demonstra a força de sua trajetória política, construída ao longo de mais de três décadas, com foco no desenvolvimento de todo o estado e Região Metropolitana de São Paulo.

O pré-candidato destacou a importância deste momento para o futuro do estado. "Formamos um time para enfrentar essas eleições. E só jogando como um time iremos vencer e cuidar de São Paulo e do Brasil”, afirmou. “Prometo honrar as pautas da direita. Eu não vou trair ninguém em nenhum momento. Uma das minhas marcas é e sempre será a lealdade", afirmou André do Prado, que iniciou o discurso rezando um Pai Nosso com o público e fez uma homenagem à sua esposa, Clarissa Joana, e à filha bebê, Maria Victoria.

O peso político e o tamanho da coalizão que sustenta a pré-candidatura de André do Prado ficaram evidentes na extensa lista de autoridades de relevância nacional e estadual presentes no palco de Guarulhos. O evento reuniu ainda o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, o ex-governador Rodrigo Garcia e o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial. A chapa majoritária ganhou musculatura com a participação do deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite — também pré-candidato ao Senado —, caminhando lado a lado com André. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o prefeito anfitrião de Guarulhos, Lucas Sanches, lideraram o bloco do Executivo municipal, acompanhados por dirigentes e lideranças do Legislativo como o vice-presidente do PL, deputado federal Márcio Alvino, o presidente estadual da sigla, Tadeu Candelária, a presidente do PL Mulher paulista, deputada Rosana Valle, o líder evangélico deputado Sóstenes Cavalcante, e os deputados Cezinha da Madureira, Major Mecca e Marco Vinholi. A demonstração de força partidária contou ainda com a comitiva do presidente do PL do Rio de Janeiro, o apoio internacional enviado em vídeo pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e uma presença massiva de prefeitos, parlamentares e pré-candidatos do Alto Tietê e de todo o estado, consolidando o arco de alianças da direita e do centro em São Paulo.

Aliança Estratégica

A articulação do bloco visa levar para o Senado Federal a experiência de gestão do presidente da Alesp, focada na construção de pontes entre o estado e o Governo Federal. O governador Tarcísio de Freitas reforçou a importância da parceria em seu discurso. "O André é o maior presidente de Alesp da nossa história. Por onde passei, na ponta do Vale do Paraíba, Campinas, Presidente Prudente, Vale do Ribeira, as pessoas respeitam e admiram o André”, disse Tarcísio. “Chegou a hora de construir o Brasil do futuro, trazer ordem e combater o empobrecimento. É fundamental para o estado que você esteja lá para proteger e representar São Paulo no Senado Federal, e só você pode fazer isso", declarou o governador.

Já o pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, pontuou o alinhamento de visão sobre o futuro do país e de São Paulo. "Vou honrar meu pai junto com vocês e junto com esse time aqui em cima desse palco. O André, eu tenho certeza, irá honrar essa posição”, disse o presidenciável. Ainda no discurso, Flávio Bolsonaro abordou o tema da segurança, se dirigindo a Guilherme Derrite, ex-secretário de segurança pública de São Paulo, também postulante a uma vaga no Senado. “Não vamos nos acostumar a viver com medo. Nós seremos radicais para combater o narcotráfico, gerar empregos e defender os aposentados que foram roubados pelo governo atual", afirmou Flávio, cujo discurso foi antecedido por um vídeo de apoio enviado de fora do país por seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e declarou apoio a André.

Clima de convenção

O ato político lotou o Espaço Inter, em Guarulhos, e ganhou a dimensão de uma convenção nacional, reunindo cerca de 20 mil apoiadores e cerca de 250 lideranças políticas de todas as regiões do estado, incluindo prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais e pré-candidatos. "É um grande orgulho. Um evento dessa dimensão mostra que estamos no caminho certo, que a população abraçou o projeto e as lideranças políticas também", comemorou André do Prado.

O encontro chamou a atenção pelo visual moderno, trazendo um palco central em estilo passarela cercado por imensos painéis de LED de alta definição que transmitiam as mensagens da campanha.

Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando André do Prado caminhou de mãos dadas pela passarela junto a Flávio Bolsonaro e o governador Tarcísio. O gesto consolidou a chapa majoritária.

Berço político

Nascido em Guararema, Alto Tietê, a região compareceu em peso ao lançamento, capitaneada pelo deputado federal Márcio Alvino (PL), apontado por André como seu "irmão de fé" e grande incentivador desde a juventude em Guararema, e o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches (PL), anfitrião na cidade.

Ao fim do evento, André do Prado concedeu coletiva de imprensa e atendeu aos questionamentos dos jornalistas detalhando estratégias de ação para representar o estado.

Trajetória de Superação

Analista de Sistemas e professor, André do Prado tem uma história marcada pela conexão com as raízes paulistas. Nascido em Guararema, iniciou sua vida profissional aos 12 anos como feirante após a perda de seu pai, passando por experiências como soldador e professor de matemática na Escola Estadual Ivan Brasil — onde foi o primeiro ex-aluno a retornar como docente. No palco, as irmãs de André e a mãe, Raquel, se emocionaram na retrospectiva.

Sua carreira política teve início em 1992, como o vereador mais votado de Guararema, evoluindo para a presidência da Câmara Municipal, vice-prefeitura, Secretaria de Saúde e Prefeitura, antes de chegar à Assembleia Legislativa em 2010. Em 2022, foi reeleito deputado estadual com 216.268 votos e, no ano seguinte, eleito presidente da Alesp, consolidando seu papel de articulador político fundamental para o estado de São Paulo.