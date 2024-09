Prefeitura de Santa Isabel declara situação de emergência por causa dos incêndios

A Prefeitura de Santa Isabel decretou situação de emergência por causa de incêndios florestais que estão ocorrendo no município nas últimas semanas. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (25) no Boletim Oficial Municipal e vale por 180 dias.

Segundo o decreto, "o período de seca contribui para a proliferação de incêndios florestais de grandes proporções, que se alastram rapidamente devido à baixa umidade do ar e à grande quantidade de material combustível disponível, causando a destruição da vegetação nativa, perda da biodiversidade, emissão de gases poluentes, dentre outros".

O decreto também fala que os incêndio têm causado "graves danos humanos, materiais e ambientais, além de significativos problemas econômicos e sociais".

No decreto é citado que o município passa por período de estiagem há 120 dias.

"Fica determinada a mobilização intensiva do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Município, com vista a atuar junto às demais Secretarias Municipais".

O decreto também faz com que sejam "dispensadas as licitações para obras, serviços, equipamentos e outros bens".