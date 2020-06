Prefeitura disponibiliza site da Retomada Econômica em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizou nesta terça-feira (2) o site voltado à Retomada Econômica da cidade. A página pode ser acessada pelo endereço poloconecta.pmmc.com.br/desenvolvimento e traz informações de interesse para os empreendedores e para os trabalhadores, reunindo os eixos estabelecidos pelo plano, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e apresentado no dia 21 de maio.

O Plano de Retomada Econômica tem como objetivo estimular o desenvolvimento da cidade, a criação de empregos e a geração de renda para empresas e para a população. Ele traz diretrizes nos setores de empregabilidade, de apoio ao empreendedor, de parceria com as indústrias e de inovação tecnológica. O site é uma das etapas previstas pelo documento.

A página traz o Guia de Empregabilidade, com informações sobre o programa Emprega Mogi, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, as legislações trabalhistas específicas para este período de crise causada pela pandemia de Covid-19, como requerer o Seguro Desemprego e obter a Carteira de Trabalho.

Além disso, os mogianos terão acesso pelo site a cursos de capacitação online que serão oferecidos pelo Emprega Mogi. O programa está com um chamamento público aberto para empresas que desejem disponibilizar gratuitamente cursos e materiais para a população. A previsão é que as inscrições para os primeiros cursos sejam abertas nos próximos dias.

No eixo Apoio ao Empreendedor, a página apresenta ações da administração municipal voltadas a empresários e estabelecimentos de comércio e serviço da cidade. É o caso do Vetrina, aplicativo desenvolvido pelo Polo Digital para auxiliar os comerciantes a realizar vendas online. Os serviços da Sala do Empreendedor e do Banco do Povo também estão disponíveis, com informações específicas.

Para as indústrias, estão disponíveis informações sobre os programas de fomento à atividade, que são desenvolvidos pela Prefeitura. O programa Investe Mogi facilita o contato entre os empresários e proprietários ou responsáveis por imóveis que possam receber investimentos. O chamamento para o cadastro de áreas que possam receber grandes empresas, galpões ou indústrias está aberto e as informações são compartilhadas com o programa Invest SP, que realiza o mesmo serviço em âmbito estadual.

Também já estão no site informações sobre o Programa Mogiano de Atração de Investimentos e Geração de Empregos (PROMAE), que tem como objetivo conceder benefícios para empresas que venham a se instalar ou que estejam em processo de expansão no município.

As inovações tecnológicas e as startups também têm um eixo específico, com as atividades desenvolvidas pelo Polo Digital, um espaço para o desenvolvimento para empreendedores digitais em Mogi das Cruzes. Também está disponível o Mapa da Inovação, um espaço para empresas de tecnologia, startups, marketing digital, consultoria e serviços.

