'Prefeitura No Meu Bairro' passa pelo Jardim Nove de Julho neste sábado

Mais um bairro de Ferraz de Vasconcelos recebe neste sábado (28), o ‘Prefeitura No Meu Bairro’ com vários serviços e atividades gratuitas para a população. O Jardim Nove de Julho receberá mais de 30 ações disponibilizadas como a vacinação antirrábica para cães e gatos; orientação e cadastro para o agendamento on-line da Saúde; inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), atividades pedagógicas, doações de mudas e plantas.

As tendas com os serviços e atividades ficarão concentradas na Quadra da Nove de Julho, na Rua Nove de Julho, número 160, a partir das 10 horas. A ação se estende até às 13 horas com as 18 secretarias e seus respectivos departamentos para oferecer prestação de serviços para a comunidade.

O Fundo Social de Solidariedade é um dos destaques levando peças de roupas, sapatos e kits de higiene pessoal para serem doados. A Secretaria de Saúde leva serviços de aferição de pressão arterial; Dextro; atualização de caderneta vacinal; vacinação contra a Covid-19 e a Influenza; teste rápido IST; avaliação nutricional; avaliação odontológica; agendamento on-line e consulta médico com clínico-geral.

Haverá ainda a equipe da Secretaria de Assistência Social com o Cadastro Único que atende a população dando explicações e efetuando cadastros para os programas sociais.

O ‘Prefeitura No Meu Bairro’ leva ainda brinquedos infláveis. Além disso, os agentes do Procon dão orientações, bem como a Secretaria da Fazenda que leva os serviços de tira-dúvida de impostos e consulta ao Cadastro Imobiliário, entre outras ações.

A Secretaria do Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal distribuiu mudas e rações e a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e a Secretaria de Favelas se faz presente com opções de cursos e tira-dúvidas de Regularização Fundiária e cadastramento e orientações.

Já a Secretaria de Desenvolvimento marca presença com o Balcão de Emprego com o cadastro e orientações para vagas no mercado de trabalho e elaboração de currículo, além dos cursos existentes disponíveis para a população. Na última edição, o 'Prefeitura No Meu Bairro' esteve na Vila Margarida há quinze dias.