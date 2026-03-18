Prefeitura reforça manutenção viária com operação tapa-buraco na Rua Ney Mascarenhas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou nesta quarta-feira (18) uma operação tapa-buraco na Rua Ney Mascarenhas. A ação integra um cronograma permanente de manutenção viária que contempla diversas ruas e bairros do município, com o objetivo de garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para motoristas e pedestres.
Durante os trabalhos, as equipes executaram a recuperação do pavimento em trechos danificados da via, contribuindo para a preservação da malha asfáltica e evitando o agravamento de problemas estruturais.
Além das intervenções no sistema viário, a Secretaria mantém uma rotina semanal de serviços de zeladoria em toda a cidade. Entre as ações realizadas estão limpeza de vias, troca de bueiros danificados, manutenção em escolas municipais, podas de árvores, limpeza e lavagem de ruas e feiras livres, serviços em galerias de águas pluviais, além da conservação de praças, capinação e recuperação de calçadas.
De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, as ações seguem um planejamento estratégico voltado à eficiência dos serviços públicos. “Seguimos com um cronograma contínuo de manutenção e zeladoria, atuando em diferentes regiões para atender às demandas da população com agilidade. Nosso objetivo é garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos”, afirmou.