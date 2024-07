Prefeituras detalham ações para prevenção de acidentes no trânsito

As prefeituras da região detalharam, ao DS, suas ações para prevenção de acidentes de trânsito. Cinco cidades responderam aos questionamentos: Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Arujá. As demais não responderam até o fechamento.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano afirmou que praticamente todas as ações operacionais, de engenharia e educação realizadas pela pasta tem como finalidade a garantia de um trânsito seguro para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Entre as atividades executadas pela secretaria estão o reforço constante da sinalização horizontal e vertical, orientação e conscientização em escolas e nas vias públicas, além da fiscalização.

A Prefeitura informou, ainda, que a cidade conta com 15 radares. A lista com os locais que foram instalados os radares está permanentemente disponível no site da administração. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informou que não há previsão, no momento, para se ampliar o número de radares.

A Prefeitura de Mogi informou que “durante todo o ano é realizado trabalho integrado voltado à segurança viária nas vias municipais de Mogi das Cruzes, com ações de educação para o trânsito, sinalização, engenharia de tráfego e fiscalização”.

O trabalho de Educação para o Trânsito é feito com atividades na estrutura voltada para esse tema, que está localizada em Cezar de Souza, mas também são feitas ações externas. A Prefeitura destacou as ações da Escola Mirim de Trânsito, a distribuição de materiais informativos e de conscientização e os eventos especiais, como a Semana da Mobilidade e o Maio Amarelo.

Nos primeiros seis meses de 2024, cerca de 8 mil pessoas foram atendidas diretamente pelas ações de educação e segurança viária, de acordo com a Prefeitura. “Somente durante o Maio Amarelo, 4 mil pessoas foram diretamente atendidas pelas atividades realizadas”, disse a administração.

A Prefeitura disse que outro vetor importante deste trabalho é a fiscalização de trânsito. Os equipamentos para essa fiscalização estão funcionando em pontos que foram identificados por estudos técnicos. Todos os locais que têm radares instalados na cidade também estão disponíveis no site da administração.

A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade afirmou que também desenvolve um trabalho contínuo de sinalização de trânsito, com ações de revitalização, implantação e melhorias nas sinalizações horizontal e vertical.

Foi reforçado, porém, que o resultado só se dá com a conscientização dos motoristas, motociclistas e pedestres, respeitando sinalização e leis de trânsito e evitando comportamentos de risco, como excesso de velocidade, consumo de bebidas alcoólicas e utilização do celular enquanto dirige.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba disse que conta com a Muralha Eletrônica, possuindo 20 câmeras IPs instaladas nas entradas e saídas da cidade, todas “interligadas por um servidor que possui um sistema inteligente de leitura de placas de veículos que emite relatórios de quantos veículos passam na via por hora, além de monitorar a restrição de caminhões em quatro ruas de grande fluxo de veículos”. Não há previsão de instalação de novos radares.

A administração disse que o monitoramento na rodovia Alberto Hinoto e nas avenidas Almiro Dias e Ítalo Adami é feito por meio de lombada eletrônica, buscando inibir os motoristas que trafegam em alta velocidade em locais com grande fluxo de pedestres e onde há histórico de acidentes e atropelamentos.

Todos os anos, a Prefeitura promove a campanha do Maio Amarelo de conscientização para a segurança no trânsito. O cronograma se estende por todo o mês e conta com simulação de acidente e resgate, blitz educativa e caminhada.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos disse que a prevenção “é prioridade” na pasta. “São realizadas campanhas educativas de Segurança no Trânsito com todas as classes de condutores, pedestres e ciclistas”.

A pasta salientou, ainda, que é desenvolvido o conceito de Educação de Trânsito com as crianças da rede pública, além da manutenção, conservação e implantação de sinalização viária, controladores de velocidade eletrônicos, dentre outros.

Existem nove pontos de radares na cidade e cinco pontos de lombadas educativas. Essa fiscalização é realizada em pontos identificados como áreas prioritárias, de acordo com a Prefeitura.

A administração de Arujá disse que as ações consistem na manutenção do sistema viário, com recuperação da camada asfáltica e implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical, além da orientativa.

Em locais onde existe a necessidade de redução de velocidade, são instaladas as lombadas. Em outros locais, onde há a necessidade, é feita a instalação de equipamentos de fiscalização para redução da velocidade, transposição de semáforo ou restrição de caminhões.

É feito um investimento em sinalização para evitar acidentes e ordenar o trânsito, além de campanhas educativas nas escolas, contribuindo para a formação dos futuros usuários do trânsito.