Prêmio Inova Educação Condemat+ reconhece melhores projetos de "Alfabetização na Idade Certa"

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região realizou na noite desta segunda-feira (25), o 1º Inova Educação Condemat+, iniciativa que premia os melhores projetos inscritos pelas redes municipais na temática “Alfabetização na Idade Certa”.

Na categoria municípios até 100 mil habitantes o projeto vencedor foi o “Aves de Mairiporã”, do município de Mairiporã. Já no grupo de cidades com mais de 100 mil habitantes, a iniciativa que recebeu o prêmio foi o "Projeto Escola Aberta: Eu Aprendo com Você", da cidade de Itaquaquecetuba.

"A Educação na nossa região sempre foi referência para o Estado de São Paulo e o Condemat+ decidiu colocar a pauta em evidência com o Inova Educação”, disse o presidente do Condemat+ e prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes. “Agradeço a cada educador, professor e diretor por acreditar e estar aqui, junto, nessa missão tão importante”, completou.

Ao todo, 27 projetos foram inscritos pelas cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Suzano.

A seleção dos finalistas e a escolha dos vencedores foram realizadas por uma comissão formada por coordenadores dos cursos de Pedagogia de instituições de ensino da região.

“O Inova Educação 2024 é o reconhecimento às cidades que tiraram do papel iniciativas importantes de alfabetização na idade certa. Vimos muita coisa boa nos projetos que a gente recebeu e isso nos deixa muito gratos”, disse a coordenadora da Câmara Técnica da Educação do Condemat+, Silvana Nascimento. "Seja Guarulhos, com o maior número de habitantes do grupo, sejam municípios pequenos, todos apresentaram projetos incríveis”, reforçou.

O Inova Educação 2024 contou com o patrocínio de Sicredi e Universitário Sistema Educacional/Griô Educacional, e os apoios de Audipam, Neurobrinq, Sincomércio, Sinfônica de Mogi das Cruzes, Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA), Centro Universitário Braz Cubas e Universidades Guarulhos (UNG), Mogi das Cruzes (UMC) e Piaget (UniPiaget).

Um dos avaliadores da premiação, o presidente do Conselho Nacional de Educação, Cesar Callegari, prestigiou o evento e discursou sobre a importância de ações que reconhecem bons projetos na área da Educação. “A Educação é a base de tudo, é como nossa sociedade se desenvolve”, disse. “Ver tantos bons projetos sendo reconhecidos por seu impacto na vida das pessoas é gratificante e importante para todos”, completou.

Os projetos vencedores

O projeto Aves de Mairiporã tinha como objetivo despertar a curiosidade das crianças sobre as aves que frequentavam os espaços da escola. Ao longo do processo, as crianças registravam suas descobertas por meio da escrita espontânea, aliando meio ambiente, a vida animal e o aprendizado.

Já em Itaquaquecetuba, barreiras linguísticas foram rompidas com o Projeto Escola Aberta: Eu Aprendo com Você. Por meio de diversas atividades e ações da rede escolar, os mais de mil estudantes imigrantes puderam, na prática, se sentir mais acolhidos e valorizados, além do aprendizado de outras culturas e línguas que foi passado para todas as crianças da rede pública de Itaquá.

Homenagem

Os prefeitos que compõem o Condemat+ também receberam um Selo de Participação pelo apoio e pelas iniciativas positivas que desenvolvem para a Educação. A placa de reconhecimento foi entregue aos prefeitos Vanderlon Gomes (Salesópolis), Rodrigo Ashiuchi (Suzano), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Walid Ali Hamid (Mairiporã), Luis Camargo (Arujá), Caio Cunha (Mogi das Cruzes), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos) e Guti (Guarulhos), assim como para as representantes dos municípios de Guararema e Igaratá.

Os prefeitos Guti, Caio Cunha, Rodrigo Ashiuchi e Vanderlon Gomes, que estão encerrando seus mandatos municipais e ocuparam a presidência do Condemat+, também foram homenageados pela contribuição dada ao desenvolvimento regional.

O evento teve a participação do secretário executivo do Condemat+, Adriano Leite e de secretários de Educação, professores, diretores e educadores tanto das redes públicas municipais, quanto das instituições de ensino apoiadoras do Inova Educação.