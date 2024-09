Principais causas de morte no mundo, doenças cardíacas podem ser prevenidas

Cerca de 30% das mortes no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares. Isso significa 400 mil óbitos anuais, segundo o Ministério da Saúde. Fazer um acompanhamento médico adequado pode ajudar a mudar essa realidade. Um levantamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) indicou que, em nível nacional, 23% da população nunca foi ao cardiologista, o que dificulta uma atuação médica preventiva.

No dia 29 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Coração. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aproximadamente 14 milhões de brasileiros têm alguma doença cardíaca, sendo a doença arterial coronariana (DAC) a principal causa de morte, como o infarto, seguidos pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Prevenção

“As doenças cardíacas são as que mais matam no mundo. Um diagnóstico precoce permite um tratamento adequado, reduz o risco de complicações e até mesmo de óbitos. Por isso, fazer um acompanhamento médico é primordial. Nossos beneficiários têm à sua disposição uma rica diversidade de unidades com atendimento de clínicos, médicos de família e cardiologistas, bem como de equipe multidisciplinar, composta por nutricionistas e psicólogos, para apoiá-los e conduzi-los em uma jornada voltada ao cuidado integral. Além disso, conectando ainda mais as pessoas, dispomos da nossa clínica digital, que contempla atendimentos de Telessaúde com hora marcada em qualquer lugar que o paciente esteja gerando uma maior aderência e comodidade”, afirma Adria Mara, Diretora Executiva de Clínicas e Saúde Digital da Hapvida NotreDame Intermédica.

Buscando maior rapidez e precisão nos diagnósticos, a Hapvida NotreDame Intermédica implantou, nas mais de 160 unidades de urgência e emergência, o tele-eletrocardiograma (Tele-ECG). Desde 2020, a iniciativa da maior empresa de saúde da América Latina permite avaliação remota com uma equipe de cardiologistas de plantão 24 horas por dia, detalha Adria Mara.

Em agosto, foram quase 45 mil exames realizados pelo Tele-ECG nas urgências dos hospitais e prontos atendimentos, número recorde na companhia. Dos exames realizados, 40% apresentaram alterações, sendo que 1,6% do total, aproximadamente 700 resultados, foram classificados como extremamente críticos. Esses casos críticos são majoritariamente compostos por infartos agudos do miocárdio e arritmias complexas.

Telecardiologia

Os eletrocardiogramas são integrados ao prontuário eletrônico do paciente, o que permite ao profissional conhecer toda a jornada do beneficiário na rede e priorizar os atendimentos de acordo com a classificação de risco.

Quando o médico da emergência recebe um paciente com suspeita de doença cardíaca, ele pode procurar auxílio da equipe de cardiologistas via teleinterconsulta para esclarecer qualquer dúvida. O especialista está disponível 24h todos os dias e orientará o profissional de saúde sobre o melhor tratamento a ser seguido em cada caso.



“O paciente que procura uma de nossas unidades de emergência com dor no peito é prontamente atendido e submetido ao ECG, cujos resultados vão diretamente, em tempo real, para análise dos cardiologistas de plantão. O laudo com o diagnóstico sai em até 15 minutos. Uma vez identificado um problema grave, o médico da emergência que solicitou o eletrocardiograma é acionado, no menor tempo possível, já com o diagnóstico preciso para aquele beneficiário”, explica Flávio José Rocha de Souza, coordenador médico nacional de Hemodinâmica e Cardiologia da Hapvida NotreDame Intermédica.



Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 79 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende cerca de 15,7 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 347 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.