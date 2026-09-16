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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Região

Mortes no trânsito sobem 18,75% com 19 registros em agosto no Alto Tietê

Acumulado do ano soma 120 ocorrências, aumento de 0,84%

16 setembro 2026 - 16h42Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Mortes no trânsito sobem 18,75% com 19 registros em agosto no Alto TietêMortes no trânsito sobem 18,75% com 19 registros em agosto no Alto Tietê - (Foto: Divulgação)

As mortes no trânsito no Alto Tietê subiram 18,75% em agosto deste ano em comparação com o mesmo período de 2025, passando de 16 para 19 ocorrências. No acumulado de janeiro a agosto são 120 óbitos, ante 119 do ano anterior, alta de 0,84%. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Em agosto, Itaquá registrou o maior aumento percentual da região, de 250%, passando de duas para sete mortes. Em seguida aparece Santa Isabel, que passou de uma para três, alta de 200%. Biritiba Mirim passou de nenhuma para duas ocorrências; e Ferraz de Vasconcelos de nenhuma para uma.

Poá e Salesópolis registraram queda de 100% nas ocorrências, saindo, cada uma, de três para nenhum óbito. Já Mogi das Cruzes diminuiu de quatro para três mortes (-25%).

Suzano, com duas, Guararema, com uma, e Arujá com nenhum registro, mantiveram o mesmo número de casos entre o período analisado.

Acumulado do ano

Entre janeiro e agosto de 2026, a região registou 120 mortes no trânsito, alta de 0,84% em relação a 2025, quando registrou 119 ocorrências.

Santa Isabel teve o maior aumento percentual, de 66,66%, passando de seis para dez casos, seguida por Guararema, que subiu de quatro para seis (50%); Arujá saiu de nove para 13 óbitos (44,44%); Itaquá saltou de 24 para 28 (16,66%); e Mogi aumentou de 32 para 34 (6,25%).

Na contramão, Poá teve a maior queda, de 80%, caindo de cinco para uma morte. Na sequência está Salesópolis, que caiu de quatro para um (-75%); Biritiba diminuiu de 11 para seis (-45,45%); e Suzano caiu de 18 para 15 ocorrências (-16,66%).

Ferraz manteve seis óbitos no trânsito durante os dois anos.

Dados

CIDADE                AGO 2025            AGO 2026            %           

MOGI                   4                             3                             -25%

ITAQUÁ               2                             7                             250%

SUZANO              2                             2                             -

FERRAZ                0                             1                             -

POÁ                      3                             0                             -100%

ARUJÁ                  0                             0                             -

SANTA ISABEL   1                             3                             200%

GUARAREMA    1                             1                             -

BIRITIBA              0                             2                             -

SALESÓPOLIS    3                             0                             -100%

ALTO TIETÊ         16                           19                           18,75%

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