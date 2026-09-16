Mortes no trânsito sobem 18,75% com 19 registros em agosto no Alto Tietê

As mortes no trânsito no Alto Tietê subiram 18,75% em agosto deste ano em comparação com o mesmo período de 2025, passando de 16 para 19 ocorrências. No acumulado de janeiro a agosto são 120 óbitos, ante 119 do ano anterior, alta de 0,84%. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Em agosto, Itaquá registrou o maior aumento percentual da região, de 250%, passando de duas para sete mortes. Em seguida aparece Santa Isabel, que passou de uma para três, alta de 200%. Biritiba Mirim passou de nenhuma para duas ocorrências; e Ferraz de Vasconcelos de nenhuma para uma.

Poá e Salesópolis registraram queda de 100% nas ocorrências, saindo, cada uma, de três para nenhum óbito. Já Mogi das Cruzes diminuiu de quatro para três mortes (-25%).

Suzano, com duas, Guararema, com uma, e Arujá com nenhum registro, mantiveram o mesmo número de casos entre o período analisado.

Acumulado do ano

Entre janeiro e agosto de 2026, a região registou 120 mortes no trânsito, alta de 0,84% em relação a 2025, quando registrou 119 ocorrências.

Santa Isabel teve o maior aumento percentual, de 66,66%, passando de seis para dez casos, seguida por Guararema, que subiu de quatro para seis (50%); Arujá saiu de nove para 13 óbitos (44,44%); Itaquá saltou de 24 para 28 (16,66%); e Mogi aumentou de 32 para 34 (6,25%).

Na contramão, Poá teve a maior queda, de 80%, caindo de cinco para uma morte. Na sequência está Salesópolis, que caiu de quatro para um (-75%); Biritiba diminuiu de 11 para seis (-45,45%); e Suzano caiu de 18 para 15 ocorrências (-16,66%).

Ferraz manteve seis óbitos no trânsito durante os dois anos.

Dados

CIDADE AGO 2025 AGO 2026 %

MOGI 4 3 -25%

ITAQUÁ 2 7 250%

SUZANO 2 2 -

FERRAZ 0 1 -

POÁ 3 0 -100%

ARUJÁ 0 0 -

SANTA ISABEL 1 3 200%

GUARAREMA 1 1 -

BIRITIBA 0 2 -

SALESÓPOLIS 3 0 -100%

ALTO TIETÊ 16 19 18,75%