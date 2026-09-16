Funcionários das Etecs e Fatecs encerram paralisação após receberem promessas

A greve de 24 horas dos professores e servidores administrativos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) encerrou nesta quarta-feira (16) após uma reunião entre representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps) e da autarquia. A paralisação, decidida pela categoria, ocorreu em cerca de 70 unidades do Estado e contou com um ato em frente à sede do Centro Paula Souza.

Segundo o presidente do Sinteps, Fernando Salvador, a entidade reapresentou a pauta da Data-Base 2026 e discutiu o fechamento de turmas devido ao número mínimo de alunos exigido para a abertura dos cursos.

O sindicato propôs que cursos com baixa procura sejam mantidos com turmas reduzidas, de aproximadamente 20 estudantes, como alternativa ao fechamento. “Nós não temos que trazer lucro. Temos que gerar retorno para a sociedade com pessoas formadas, com alunos formados, com educação”, afirmou Salvador.

De acordo com Salvador, o Centro Paula Souza recebeu a proposta e assumiu o compromisso de avaliá-la.

Entre as reivindicações apresentadas pelo sindicato estão a recomposição das perdas inflacionárias de 2026, a criação de uma política salarial permanente, o vale-alimentação e o plano de saúde.

O presidente do Ceeteps, Clóvis de Souza Dias, não participou presencialmente da reunião. Segundo Salvador, ele manteve contato por telefone e se comprometeu a levar as reivindicações ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O sindicato também conseguiu o compromisso de que sejam previstos recursos para o vale-alimentação e o plano de saúde na proposta orçamentária de 2027. A entidade defende que o vale seja destinado a todos os trabalhadores, sem limite salarial.

Sobre o plano de saúde, o sindicato cobra a previsão de recursos para que o benefício possa ser implantado. Segundo a entidade, o benefício já está previsto na legislação da carreira, mas ainda não foi colocado em prática.

A categoria também reivindica a criação de uma política salarial permanente na Lei da Carreira e o encaminhamento das demais demandas da Data-Base 2026.

Apesar dos encaminhamentos, o Sinteps afirma que os compromissos ainda precisam ser formalizados. O sindicato protocolou um Memorial solicitando que o Ceeteps registre oficialmente os pontos discutidos e informe os próximos encaminhamentos junto ao Governo do Estado. “Vamos continuar cobrando e acompanhando para que cada compromisso assumido na mesa de negociação se transforme em direito garantido”, afirmou Fernando Salvador.