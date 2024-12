Priscila Gambale é diplomada em Ferraz e faz balanço de sua 1ª gestão

A prefeita reeleita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PODE), foi diplomada na tarde desta quinta-feira (19), na nova sede da Câmara Municipal do município. Também foram diplomados os 17 vereadores eleitos na última eleição, além do vice-prefeito, Daniel Balke.

Durante seu discurso, a chefe do Executivo ferrazense apresentou um balanço de sua primeira gestão. Ela citou as dificuldades financeiras que precisou superar no início de sua gestão. “Mesmo com tantas dificuldades financeiras, com a baixíssima arrecadação municipal e com uma alta dívida de precatórios, não me deixei levar pelo comodismo e trabalhei todos os dias para trazer recursos e progressos para Ferraz”, disse.

Ela destacou a entrega de 12 obras ao longo dos quatro anos. Também citou as reformas das UBSs do município e a contratação de mais de 100 médicos e 200 agentes comunitários.

Outros números apresentados por Priscila Gambale foram: 200 câmeras de segurança instaladas pela cidade, 154 km de vias recapeadas, 70% da cidade iluminada com lâmpadas de LED, nove mil castrações de cães e gatos três piscinões, além da implantação da Casa da Mulher Paulista Ferrazense e a Delegacia da Mulher, que iniciou os atendimentos em julho. A prefeita creditou as conquistas ao time de secretários e a parceria dos vereadores.

Para o próximo ano, a expectativa será pelas entregas das casinhas da Vila São Paulo, alvo de adversários durante a campanha eleitoral, e do Centro de Convenções, que teve as obras retomadas em abril deste ano, após 12 anos.

“Resgatamos a história da nossa cidade e o orgulho de ser ferrazense. É sempre um grande desafio. A população reconheceu nosso trabalho nas ruas”, finalizou a prefeita.