Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha

Os prefeitos de Ferraz e Poá, Priscila Gambale e Saulo Souza, respectivamente, estão participando de congresso sobre cidades inteligentes, em Barcelona, na Espanha.

O congresso acontece ao longo desta semana na cidade espanhola.

Os prefeitos tem publicado vídeos e fotos nas redes sociais sobre o tempo na cidade. Priscila Gambale postou vídeos em lugares turísticos da cidade, assim como do congresso.

Em uma das fotos, Priscila está ao lado do prefeito de Caçapava, Yan Lopes de Almeida.

Como informou a coluna Lance Livre desta terça-feira, a prefeita foi a convite do partido dela, o Podemos.

Em um vídeo, a prefeita informou que nesta terça visitaria estandes e conheceria projetos sobre cidades ao redor do mundo.

Em outro vídeo ela revela que visitou o espaço da Itália e conheceu projetos para combater as mudanças climáticas realizado no país.

E no fim da agenda, às 19h no horário local, Priscila conheceu a Prefeitura de Barcelona, onde ela e a comitiva foram recebidos pelo prefeito.

Já o prefeito de Poá, Saulo Souza, publicou vídeo com breve conversa em inglês com autoridade de outro país e explicou sua visita ao congresso.

“É o maior congresso de cidades inteligentes do mundo. Cada passo nessa feira é mais experiências para nossa cidade. E também criando novas conexões”, explicou Saulo.

O prefeito de Poá foi convidado pelo chefe do Executivo de Barcelona, uma vez que Saulo integra, como vice-presidente, a Frente Nacional de Prefeitos.

“Poá é uma cidade que tem vez, que tem voz e que dá passos rumo a um futuro de mudanças, porque Poá tem pressa”.