Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 05 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha

Prefeito de Poá foi convidado pelo chefe do Executivo de Barcelona, e Priscila foi com comitiva do Podemos

05 novembro 2025 - 08h00Por Fernando Barreto - da Região
Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na EspanhaPriscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os prefeitos de Ferraz e Poá, Priscila Gambale e Saulo Souza, respectivamente, estão participando de congresso sobre cidades inteligentes, em Barcelona, na Espanha.

O congresso acontece ao longo desta semana na cidade espanhola.

Os prefeitos tem publicado vídeos e fotos nas redes sociais sobre o tempo na cidade. Priscila Gambale postou vídeos em lugares turísticos da cidade, assim como do congresso.

Em uma das fotos, Priscila está ao lado do prefeito de Caçapava, Yan Lopes de Almeida.

Como informou a coluna Lance Livre desta terça-feira, a prefeita foi a convite do partido dela, o Podemos. 

Em um vídeo, a prefeita informou que nesta terça visitaria estandes e conheceria projetos sobre cidades ao redor do mundo.

Em outro vídeo ela revela que visitou o espaço da Itália e conheceu projetos para combater as mudanças climáticas realizado no país.

E no fim da agenda, às 19h no horário local, Priscila conheceu a Prefeitura de Barcelona, onde ela e a comitiva foram recebidos pelo prefeito.

Já o prefeito de Poá, Saulo Souza, publicou vídeo com breve conversa em inglês com autoridade de outro país e explicou sua visita ao congresso.

“É o maior congresso de cidades inteligentes do mundo. Cada passo nessa feira é mais experiências para nossa cidade. E também criando novas conexões”, explicou Saulo.

O prefeito de Poá foi convidado pelo chefe do Executivo de Barcelona, uma vez que Saulo integra, como vice-presidente, a Frente Nacional de Prefeitos.

“Poá é uma cidade que tem vez, que tem voz e que dá passos rumo a um futuro de mudanças, porque Poá tem pressa”.

Deixe seu Comentário

Leia Também

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê
Região

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê

Documentário sobre Chang Dai-Chien será exibido na Câmara de Mogi nesta sexta
Cultura

Documentário sobre Chang Dai-Chien será exibido na Câmara de Mogi nesta sexta

Procon de Mogi notifica concessionária CNL para prestar esclarecimentos sobre pedágio na Mogi-Dutra
Região

Procon de Mogi notifica concessionária CNL para prestar esclarecimentos sobre pedágio na Mogi-Dutra

Provão Paulista começa e 9.500 alunos do Alto Tietê concorrem a vagas nas universidades públicas
Região

Provão Paulista começa e 9.500 alunos do Alto Tietê concorrem a vagas nas universidades públicas

Caminho da Capacitação leva oficina de Produção 3D à Praça da Cidadania de Mogi
Região

Caminho da Capacitação leva oficina de Produção 3D à Praça da Cidadania de Mogi

Cuidados simples evitam acidentes domésticos, fraturas e até óbitos, alerta ortopedista
Região

Cuidados simples evitam acidentes domésticos, fraturas e até óbitos, alerta ortopedista