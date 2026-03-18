Priscila Yamagami se filia ao PL e fortalece bancada histórica em Mogi

A vereadora Priscila Yamagami oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL), em um movimento estratégico que reforça o protagonismo político do partido na cidade.

Reconhecida por sua atuação firme em defesa das mulheres, das causas sociais, inclusão e direitos, Priscila chega ao PL somando experiência, liderança e compromisso com a população. A nova composição partidária consolida a maior bancada já existente no Legislativo mogiano, marcando um novo momento de articulação e força política.

“Esse é um passo importante para ampliar nossa atuação e garantir que as pautas que defendemos avancem com ainda mais força”, destacou a vereadora.

A filiação simboliza não apenas crescimento, mas também unidade e alinhamento em torno de um projeto sólido para Mogi das Cruzes, voltado ao desenvolvimento, à inclusão e à melhoria da qualidade de vida da população.