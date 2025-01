Processo de desassoreamento do piscinão da Vila Romana é iniciado

A Prefeitura de Poá iniciou o processo de desassoreamento do piscinão localizado na Vila Romana na manhã desta sexta-feira (03/01). O prefeito Saulo Souza (PP) esteve no local para conferir os trabalhos e destacou a importância da ação para garantir o pleno funcionamento do reservatório. A expectativa é que sejam retirados 500 caminhões de resíduos do local.

No segundo dia útil do ano, o prefeito acompanhou a limpeza do piscinão para retirada do entulho, lodo e outros materiais inservíveis trazidos pelas chuvas. “As condições deste importante reservatório de água é uma preocupação nossa desde a transição, porque se trata de um sistema que contribui para mitigar os problemas de enchente na cidade. Trouxemos as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos para fazer esse desassoreamento o mais rápido possível porque estamos no período mais crítico de chuvas”, pontuou o prefeito.

O piscinão possui 14 metros de profundidade, 350 metros de largura e capacidade para armazenar 200 mil metros cúbicos de água. A limpeza, que também inclui a roçagem da vegetação no entorno, garantirá que o reservatório opere com as condições ideais para receber a água das chuvas. Todo o material retirado da área está passando por um processo de secagem antes de ser devidamente descartado.

“Nosso compromisso é zelar pela cidade, para que ela volte a ser bonita e limpa e para que não tenhamos mais problemas com enchentes. Além da limpeza do piscinão, faremos também a limpeza dos córregos e das bocas de lobo”, acrescentou a chefe da pasta de Serviços Urbanos, Gizele Dias.

Choque de gestão

Desde que assumiu a Prefeitura de Poá, o prefeito tem priorizado as ações de limpeza das ruas e a retirada dos materiais descartados irregularmente nos espaços públicos. O trabalho faz parte do choque de gestão na área da zeladoria que foi iniciado desde o primeiro dia de sua gestão.