Procon de Ferraz fará plantão da Black Friday em estação da CPTM

O Procon Municipal de Ferraz de Vasconcelos já está orientando os consumidores ferrazenses sobre as compras da Black Friday que já estão acontecendo e serão intensificadas nos próximos dias.

Na sexta-feira da próxima semana, no dia 29 de novembro, quando as promoções estiverem ocorrendo nas lojas, a equipe do órgão estará fazendo um plantão especial de atendimento dentro da Estação Ferraz de Vasconcelos, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para atender os passageiros que passarem por lá e tirar dúvidas dos consumidores.

O plantão da “Black Friday” do Procon na CPTM funcionará das 10 às 15 horas e visa atrair outro tipo de público, o que embarca na estação central, geralmente estuda ou trabalha em São Paulo.

A diretora do Procon, Juliane Gallo, já deu algumas orientações sobre como agir durante este período de temporada de liquidações e promoções no município. Uma das dúvidas comuns é se a loja pode anunciar preços diferentes no estabelecimento físico e na loja on-line. E a resposta é sim, desde que esteja tudo bem especificado especialmente na loja física. Outra questão comum é sobre o prazo de entrega dos produtos comprados na Black-Friday. Se não existe um prazo especificado é bom verificar qual é o prazo para a entrega. E se a entrega não for feita, o consumidor pode solicitar a entrega imediata ou o cancelamento da compra.

O Procon de Ferraz de Vasconcelos atende na rua Américo Truffelli, no interior do prédio do Centro de Integração À Cidadania (CIC’), no Parque São Francisco, localizado em frente à estação Antônio Gianetti.