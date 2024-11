Procon de Itaquá inicia fiscalização em comércios para a Black Friday

O Procon de Itaquaquecetuba está intensificando as fiscalizações em estabelecimentos comerciais para a Black Friday. Neste ano, os trabalhos estão focados em locais que vendem eletrodomésticos e eletrônicos. A operação tem por objetivo garantir que os consumidores não sejam enganados por práticas abusivas no momento da compra.



As equipes do Procon estão inspecionando lojas físicas da região central e, posteriormente, os trabalhos serão descentralizados para os pequenos centros nos bairros. Estão sendo feitas verificações da veracidade das ofertas, a publicidade das promoções e a conformidade com os direitos do consumidor. O trabalho segue até o fim de dezembro.



"Nosso objetivo é assegurar que os consumidores possam aproveitar as ofertas com segurança e que os comerciantes sigam as normas estabelecidas", explicou a diretora do Procon, Julia Guidini.



"O fim de ano é sempre um período em que o mercado está aquecido, com muitas compras e trocas de produtos, então é fundamental estarmos atentos para que a população não saia perdendo e compre com responsabilidade", acrescentou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



Orientação



A Fundação Procon junto ao órgão municipal também realizaram nesta segunda (4) e continuam na terça-feira (5) uma ação de orientação em supermercados de Itaquá para fornecer informações e esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e as práticas adequadas de atendimento.



"O Procon está treinado para proteger os consumidores e principalmente estimular um comércio mais transparente e justo durante uma das épocas mais movimentadas do ano", completou o prefeito Eduardo Boigues.