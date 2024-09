Projeto de integração tecnológica pode ajudar municípios da região

Lançado em fevereiro de 2024, o SEI Cidades SP.GOV.BR, maior projeto de integração tecnológica do País, atingiu a adesão de 460 municípios no estado de São Paulo.

Operacionalizado pela Prodesp — empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo –, o SEI Cidades foi idealizado pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) como uma das ações para a transformação digital em curso no estado e para os 645 municípios paulistas, incluindo o Alto Tietê.

Como plataforma de gestão digital de processos entre diferentes esferas de governo, o SEI Cidades SP.GOV.BR promove a modernização do setor público, combate a burocracia e melhora a eficiência e a transparência dos serviços oferecidos à população, reduzindo o uso de papel.

Totalmente gratuita, a ferramenta pode ser adquirida pelas prefeituras em poucos minutos, de forma simples e prática, por meio de documento eletrônico assinado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Desde que o SEI Cidades passou a ser utilizado nos processos administrativos estaduais, em março do ano passado, já existem 255,5 mil usuários habilitados e cerca de 6 milhões de processos e documentos administrativos tramitados apenas entre os órgãos e autarquias do governo estadual.

Prodesp

No SEI Cidades, a Prodesp opera na manutenção e sustentação do sistema.

Provedora de soluções, a empresa tem as melhores opções tecnológicas do mercado para modernização e transformação digital.

Com o maior Data Center estadual do Brasil, a Prodesp armazena, processa e zela pela segurança de dados dos mais de 44 milhões de habitantes de São Paulo.

Especialista em Segurança da Informação, Hiperautomação, Gestão da Tecnologia, Armazenamento de Dados e Inteligência Artificial, a Companhia oferece soluções tanto para a administração pública e quanto para o setor privado. Para conhecer os produtos e soluções para modernização dos municípios paulistas, acesse – www.solucoes.prodesp.sp.gov.br.