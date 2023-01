Projeto Verão no Parque recebe 210 inscrições e define formação de turmas

O Projeto Verão no Parque, iniciativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal de Mogi - que oferecerá oficinas, palestras e eventos entre os dias 4 de fevereiro e 25 de março -, recebeu um total de 210 inscrições. Os inscritos responderam um formulário encaminhado por e-mail ou confirmaram a presença pelo telefone 4798-5959. Com o número de participantes definido, foram formadas as turmas (veja no final da página). A secretaria está encaminhando e-mails informando em qual turma cada pessoa está incluída.

As atividades do Projeto Verão no Parque serão realizadas no Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello – Chiquinho Veríssimo. As iniciativas são voltadas para a educação ambiental e serão desenvolvidas de forma a atender o plano de manejo do parque, inclusive em relação ao número diário de participantes. É importante frisar que as inscrições estão encerradas.

O Parque Municipal é uma unidade de conservação e as visitas ocorrem sempre de forma monitorada. O local é um dos principais patrimônios naturais da cidade e possui um rico ecossistema preservado, sendo, por isso, um ótimo local para a realização de oficinas e palestras sobre o meio ambiente.

A programação terá início no dia 4 de fevereiro, com uma oficina sobre plantas medicinais, com explicações a respeito de plantio e usos. No dia 11, haverá uma palestra sobre animais silvestres. Já no dia 25, será a vez de uma roda de conversa sobre as Plantas Alimentícias Não Convencionais.

No mês de março haverá mais eventos. No dia 4, será realizada uma atividade de reintrodução de orquídeas. No dia 11, ocorrerá uma oficina de produção de mudas. Finalizando a programação, nos dias 18 e 25 o projeto oferecerá uma oficina de construção de aquecedor solar com materiais recicláveis.

As palestras e oficinas serão ministradas por técnicos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e também por especialistas nas áreas abordadas. O Projeto Verão no Parque tem como objetivo oferecer educação ambiental aos mogianos de uma maneira integrada, mantendo contato com a natureza.

