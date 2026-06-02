Projeto Vivaleite, do Governo de SP, distribui mais de 175 milhões de litros no estado

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Leite é celebrado em 1º de junho, com o objetivo de destacar a importância do leite como alimento global e conscientizar sobre seu papel em uma alimentação balanceada. No estado de São Paulo, este reconhecimento ganha ainda mais relevância por meio do Projeto Vivaleite que, durante a atual gestão, garantiu a distribuição de mais de 175 milhões de litros de leite enriquecido, contribuindo diretamente para a segurança alimentar de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Maior programa estadual de distribuição de leite pasteurizado e fortificado do Brasil, o Vivaleite está presente nos 645 municípios paulistas. Ao longo de quatro anos, atendeu a 11,7 milhões de beneficiários — sendo 7,4 milhões de crianças na primeira infância e 4,3 milhões de idosos. Para alcançar esses números expressivos, o Governo do Estado de São Paulo investiu mais de R$ 912 milhões.

“Chegar aos 645 municípios paulistas com uma política pública de segurança alimentar é um desafio que exige planejamento, parceria e compromisso. O Vivaleite é um exemplo de como o Estado pode atuar de forma eficiente para alcançar quem mais precisa, garantindo um alimento nutritivo e fortalecendo a rede de proteção social”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém.

Já para o coordenador do Projeto Vivaleite, Marco Antonio Brabo, o Vivaleite é uma política pública consolidada no enfrentamento à fome, garantindo um alimento essencial para milhares de famílias paulistas. “No Dia Mundial do Leite, reforçamos o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança alimentar e com o desenvolvimento saudável de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade”, destaca.

O leite fornecido pelo programa possui fórmula enriquecida com ferro e vitaminas A e D. Para as crianças, auxilia no crescimento e no desenvolvimento, além de ser uma importante fonte de hidratação. Já para os idosos, contribui para o fortalecimento da estrutura óssea.

“Desde quando eu comecei a ser beneficiária do Vivaleite, eu não perco uma distribuição. O leite, além de ser o favorito dos meus filhos, auxiliou no crescimento das crianças e trouxe mais tranquilidade para a nossa alimentação no dia a dia.”, elogia a venezuelana, mãe de quatro filhos, Ithiana Yoselyth.

Integrado às ações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) no combate à insegurança alimentar, o Projeto Vivaleite atende cerca de 273 mil beneficiários, entre crianças e idosos, com a distribuição de aproximadamente 4 milhões de litros de leite por mês.