Quatro cidades do Alto Tietê podem registrar até 37°C nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a temperatura pode atingir os 37°C em Arujá, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e Suzano, nesta quarta-feira (2). No entanto, uma nova frente fria deve chegar no Alto Tietê no decorrer da semana.

Nesta terça-feira (1°), a máxima prevista para os quatro municípios é de 35°C e deve subir para 37°C na quarta. Já na quinta e sexta-feira (4), os termômetros começam a cair, podendo registrar 26°C e 19°C nas quatro cidades, respectivamente.

O calor também predomina nos demais municípios da região, conforme informa o Inmet. Em Ferraz de Vasconcelos, a máxima deve chegar os 35°C nesta terça, 36°C na quarta e 19°C na sexta. O forte calor também atingirá Guararema, que deve registrar máximas de 35°C nesta terça, 36°C no dia seguinte, caindo para 29°C na quinta e 19°C na sexta.

Durante a semana, em Poá, a temperatura mais alta prevista é para esta terça, quando o município deve registar 36°C, caindo para 35°C no dia seguinte. Já a partir de quinta, os termômetros despencam, podendo chegar aos 19ºC na sexta.

Os mesmos 35°C são esperados para Itaquaquecetuba, que também deve subir para 36°C no dia seguinte. Na sexta, a temperatura deve despencar para 18°C. Cidade mais quente da região, Santa Isabel deve atingir 36°C e deverá ter uma queda brusca até sexta, com as temperaturas podendo chegar aos 19°C. Por fim, Salesópolis pode chegar até 35°C no meio de semana e os mesmos 19°C na sexta.

Inmet

Nesta segunda-feira, o Inmet divulgou um novo aviso de onda de calor em grande parte do Brasil. O alerta vale até as 23h59 da próxima quinta-feira e é classificado como “perigo potencial”.

As áreas mais afetadas atingem os Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso e parte do Paraná, além do Distrito Federal. A capital paulista deve registar máxima de 36°C na quarta e 19°C na sexta, segundo o instituto.