Quatro cidades na região conseguem reeleger prefeitos

Quatro prefeitos da região que tentavam a reeleição (fora do eixo principal de cidades) vão seguir no cargo por mais quatro anos.

Os candidatos são: Zé (PL) de Guararema, reeleito com 79,29% dos votos; Dr. Carlos Chinchilla (Podemos) de Santa Isabel , reeleito com 54,49%; Inho (PL) de Biritiba Mirim, reeleito com 64,75%; e Dr. Camargo (PSD) de Arujá, com 94,32% dos votos.

Em Salesópolis, o atual prefeito era Vanderlon Gomes (PL). A candidata do PL que tentava a sucessão ficou em segundo com 30,77% dos votos.

O eleito foi Rodolfo Marcondes (Podemos), reeleito com 51,95%.

Guararema

Os três vereadores mais votados na cidade foram Tiu (PL), com 1.896 votos; Sidnei Gordo (PL) com 1.546 votos; e Irineu (DC) com 1.086 votos.

A cidade elege 11 vereadores por legislatura.

Santa Isabel

Em Santa Isabel, os três vereadores mais votados foram Bruna Pati (União), com 1.249 votos; Zé da Mula (Podemos) com 916 votos; e Anderson Cueca (PP) com 891 votos.

A cidade elege 15 vereadores por legislatura.

Biritiba Mirim

Em Biritiba, os três mais votados são Beta do Inho (PL) com 619 votos; Tião (PL) com 563 votos; Luiz Paulo (Podemos) com 553.

A cidade elege 12 vereadores por legislatura.

Arujá

Em Arujá, os três vereadores mais votados são Professor Danilo (PSD) com 2.083 votos; Uelton Almeida (União) com 1.891 votos; e Caio Mãos Solidárias (União) com 1.622 votos.

Em Arujá são 16 vereadores por legislatura.

Salesópolis

Em Salesópolis, os três mais votados foram Lourenço Junior (Podemos) com 786 votos; Edil (DC) com 428 votos; Debora Borges (Podemos) com 418 votos.

Em Salesópolis são 11 vereadores por eleição.