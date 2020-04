Ranking traz desempenho dos pré-candidatos a prefeito e vereador no Alto Tietê

As eleições de 2018 foram um marco para as redes sociais, pois mais do que nunca, elas tiveram um papel importante para divulgar e eleger candidatos em todo o país. Pensando nisso, o jornalista Gustavo Gomes, 26 anos, utiliza de uma ferramenta do Facebook chamada “CrowdTangle” para monitorar os pré-candidatos a vereador e prefeitos de Mogi e região.

A ferramenta monitora diversas métricas das redes sociais do Mark Zuckerberg, Facebook e Instagram, e traz dados completos em uma única ferramenta. A ideia do ranking veio antes da pandemia, mas por conta da quarentena e do isolamento social, o projeto caiu como uma luva, de acordo com Gustavo.

“Por conta do Coronavírus (Covid-19), os pré-candidatos terão mais do que nunca que utilizar as redes sociais para divulgar seus trabalhos e se mostrar para a população”, concluiu.

Atualmente, Gustavo monitora os pré-candidatos a prefeitos de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Os pré-candidatos a vereadores de Mogi e Suzano e, também, os deputados estaduais e federais eleitos pelo Alto Tietê. Os resultados do Instagram são divulgados em seu perfil: @iamgustavogomes e do Facebook, em sua página: Gustavo Gomes.

Divulgação

Suzano (Prefeito e Vereador) e Itaquaquecetuba: Terças-feiras

Deputados Estaduais e Federais: Quartas-feiras

Poá e Ferraz de Vasconcelos: Quintas-feiras

Mogi das Cruzes (Prefeito e Vereador): Sextas-feiras