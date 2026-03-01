Responsável por alça do Rodoanel vê economia de 30 min após obra concluída

Os moradores da região devem ganhar cerca de 30 minutos na volta de São Paulo com a obra do Complexo Viário do Alto Tietê, segundo estimou o gerente de engenharia da SPMar, Roberto Segalla, que é responsável pelas obras, manutenção e conservação dos trechos Sul e Leste do Rodoanel. Ele participou do DS Entrevista na última semana.

“Da nossa base, demoramos em média de 1h30 para chegar em Suzano. O retorno é de cerca de 1 hora, então temos 30 minutos adicionais pela falta de acesso do Rodoanel aos municípios de Suzano e Poá. Por aí já vemos a importância da obra do Complexo Viário do Alto Tietê”, disse.

Os trabalhos, de acordo com Segalla, chegaram a 15% de conclusão. A expectativa é de que a conclusão aconteça até novembro de 2027, quando se encerram os 24 meses de cronograma de obra.

“Estamos com avanço de 15% da obra, faltam cerca de 85%. É um avanço significativo. 90% dela é em pré-moldado, estamos com uma confecção diária bem elevada, fazendo cerca de 15 vigas por dia. Temos um cronograma de 24 meses, contados a partir de novembro de 2025. Estamos empenhados em cumprir esse cronograma. Estamos com três frentes de trabalho e uma fábrica de pré-moldados, onde fazemos as vigas longarinas. Hoje já temos aproximadamente 700 vigas prontas, de um total de 2 mil”.

O número de 700 vigas prontas representa 35% do total para a obra. O gerente ainda explicou o que são as vigas pré-moldadas que vão “se encaixando”. Além disso, ele falou sobre as três frentes de trabalho realizadas no momento.

“É como se fosse um lego. Vai encaixando. Temos, na Avenida Brasil, uma frente de trabalho. Estamos com toda a fundação, pilares, vigas e travessas prontas e agora lançamos as vigas longarinas. Estamos com outra frente de trabalho na Rodovia Henrique Eroles, onde já estamos com fundação pronta, pilares, vigas e travessas em execução. Iniciamos, recentemente, na Rodovia Mario Covas Junior, o caminho de serviço, que é necessário para dar acesso aos equipamentos. Estamos num ritmo bem acelerado”.

O Complexo Viário do Alto Tietê deve receber, diariamente, cerca de 25 mil veículos, de acordo com a estimativa de Segalla. Desses 25, cerca de 18 mil devem ir para Poá e os outros 7 mil para Suzano.

O gerente explicou que, em um determinado momento das obras, as vias que recebem os trabalhos terão de ser interditadas totalmente. “Vai ter um momento que as vias das cidades vão ter que ser interditadas. Hoje, para executar os pilares, fizemos o bloqueio de uma faixa da Avenida Brasil, mas no momento de lançar as vigas vamos ter que fazer a paralisação. Nosso planejamento é fazer em um horário que não tenha tanto tráfego, para gerar o menor transtorno possível para os motoristas”, finalizou.

15 de janeiro

O governador Tarcísio de Freitas vistoriou nesta quinta-feira (15) as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, com novas alças de acesso dos municípios de Suzano e Poá ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021). As melhorias contemplam vias de acesso tanto de entrada quanto de saída de tráfego, nos dois sentidos do trecho, e estão sendo executadas pela concessionária SPMar. Além de Poá e Suzano, o complexo beneficiará os 1,6 milhão de moradores região com redução de tempo e distância de deslocamento.

O investimento para a implantação do empreendimento totaliza mais de R$ 1 bilhão, considerando estudos, projeto executivo, desapropriações e implantação das obras. A conclusão está prevista para novembro de 2027. A expectativa é que a intervenção gere cerca de três mil empregos diretos e indiretos durante a construção.

Em Suzano, serão implantadas duas novas alças de acesso da Rodovia Henrique Eroles ao Rodoanel e uma nova entrada com dois viadutos para ligação do Rodoanel a Suzano, via Avenida Brasil, incluindo a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel.

Em Poá, está prevista a construção de dois viadutos de acesso do Rodoanel ao Alto Tietê: o primeiro, com cerca de 900 metros de extensão, sobre o Rodoanel; e o segundo, com cerca de 850 metros, na lateral da pista interna do Rodoanel. A rotatória de acesso ao município será completamente remodelada juntamente com a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel.

