Rodoviária de Mogi espera movimento tranquilo no feriado

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, deve ter um movimento tranquilo durante o Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20). Bertioga segue sendo o principal destino dos turistas.

De acordo com a administração do terminal, não é estimado um aumento significativo por se tratar de um feriado no meio de uma semana.

Apesar disso, foi informado que a empresa que faz a linha de transporte até Bertioga estará de sobreaviso quanto à necessidade de colocação de carros extra.

A cidade litorânea é o destino que pode ser que tenha uma maior procura de última hora, á que se trata de um destino próximo. No entanto, “até o momento a empresa não registrou grande procura para a venda antecipada”.

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone está localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1500.