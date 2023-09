Rosana Valle lidera pesquisa eleitoral em Santos

Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta 3ª feira (26/9) sobre o atual cenário político em Santos, no litoral paulista, mostra que a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) lidera a corrida eleitoral com 9,7 pontos percentuais acima do atual mandatário, Rogério Santos (PSDB). Na pesquisa estimulada, a parlamentar aparece com 34,4% das intenções de voto, enquanto o tucano, que tentará a reeleição, pontua 24,7%.

A pesquisa ouviu 818 eleitores santistas. Os entrevistados foram estratificados por gênero, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. O levantamento presencial ocorreu entre 21 e 24 de setembro deste ano, atingindo um grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Completando a lista do cenário estimulado, abaixo de Rogério Santos aparecem a vereadora Telma de Souza (PT), com 17,8% das intenções de voto, o desembargador Ivan Sartori (Avante), com 3,9% da preferência do eleitorado, e a vereadora Débora Camilo (Psol), com 3,4%. Não sabem ou não responderam somam 6,2%. Brancos e nulos totalizam 9,5%.

Para Rosana, o levantamento do Paraná Pesquisas confirma o desejo de mudança do rumo político da cidade, na ótica dos santistas:

“É gratificante ser reconhecida pela população por todo o trabalho que desenvolvemos ao longo desses dois mandatos no Congresso Nacional, mostrando aos munícipes que podemos fazer muito mais pela nossa cidade, destinando recursos, por meio de nossas emendas, e articulando melhorias com os governos estadual e federal”, argumenta a parlamentar, que também é presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo.

No cenário espontâneo do levantamento, quando o eleitor de Santos é questionado sem a sugestão de nomes concorrentes ao cargo de prefeito, 73,8% dos entrevistados afirmam desconhecer em quem votar para o pleito de 2024. Rosana aparece com 3,8% das intenções de voto nessa perspectiva - apenas 1,9 ponto abaixo do atual mandatário.

Já 29% do eleitorado desaprova a condução dos trabalhos na Prefeitura de Santos, enquanto 68,8% dos entrevistados aprovam a gestão do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e 48,5% dos santistas desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

“Temos um propósito para Santos, pois conheço de perto os problemas, os anseios e os caminhos a serem tomados para desenvolver ainda mais o município em Infraestrutura Urbana, na Segurança Pública, na Saúde, na Educação e no Social como um todo. Por isso, nosso projeto se destaca e é reconhecido pela população, por tudo aquilo que já fizemos e por tudo aquilo que ainda pode ser feito por nossa cidade e por nossa gente”, observa Rosana.