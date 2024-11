Rumo ao Natal: trem iluminado e apresentações de Derico passam pela região

A magia está no caminho! A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, promove mais uma edição do tão aguardado "Rumo ao Natal”, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A programação natalina do trem ocorrerá entre os dias 2 e 22 de dezembro e dessa vez passará pelas cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes e Guararema.

Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, o trem iluminado da Rumo vai levar a magia do natal a mais de 90 municípios de São Paulo.

As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital.

No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem. “As pessoas nos escrevem o ano todo pedindo mais detalhes sobre a programação de natal, pois há muita expectativa sobre a passagem dos trens iluminados. Para nós, é gratificante proporcionar momentos especiais às comunidades que convivem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que irão prestigiar o trem’’, destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo. Espetáculos culturais

Em alguns municípios haverá a apresentação do grupo “Derico 4teto”, que conta com a participação de Derico Sciotti, ex-saxofonista do Programa do Jô, Fábio Santini na guitarra, Cláudio Machado no contrabaixo elétrico, Christiano Rocha na bateria e Werner Heilig na produção.

A banda, que está há dois anos na estrada, tem um repertório eclético com estilos que vão do choro de Pixinguinha aos sucessos do rei do pop, Michael Jackson. Além de oferecer um espetáculo deslumbrante de luzes e celebrações, o projeto Rumo ao Natal reúne durante a sua passagem mais de 1 milhão de pessoas.

“Além de levar cultura e diversão, o projeto também tem o objetivo de ressaltar a importância do modal ferroviário para o desenvolvimento socioeconômico do país”, completa Tatiana.

Cuidados com a segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Rumo ao Natal em segurança, a empresa orienta sobre alguns cuidados essenciais:

- Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

- Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

- Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

- Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

22/12 São Paulo - Estação da Luz (CPTM) Praça da Luz, 1, Luz. Vai passar por São Paulo, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes das 19h às 21h30.

22/12 Mogi das Cruzes (CPTM) Praça Sacadura Cabral - Centro, Mogi das Cruzes .Vai de Mogi das Cruzes à Guararema das 21h30 às 23h