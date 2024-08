Sabatina do DS vai reunir candidatos de Poá

Depois da sabatina realizada com os candidatos a prefeito de Suzano, agora será a vez das entrevistas com os postulantes ao cargo de prefeito em Poá.

O DS realizou na tarde desta quarta-feira (28), na presença de candidatos e assessores, a ordem do sorteio das entrevistas (veja tabela abaixo).

O regulamento prevê entrevistas com os candidatos Professor Franklin (PSOL/Rede), Geraldinho do Sindicato (PSB), Flávia Verdugo (PL), Saulo Souza (PP), Diogo Pernoca (Podemos) e Carlos Setsuo (PSDB). As entrevistas serão realizadas no programa 'DS Entrevista', com transmissão ao vivo simultaneamente no Canal do YouTube e Facebook do Diário de Suzano. O programa com os candidatos terá duração de 1 hora, sendo que a primeira pergunta será sempre um pedido de apresentação e a última as considerações finais.

O horário do programa com as entrevistas será às 19 horas na segunda (2 de setembro), terça(3), quarta(4), quinta (5), sexta (6) e segunda (9).

O editor-chefe do DS, Edgar Leite, ao lado do jornalista Fernando Barreto, conduziram o sorteio. “O jornal abre as portas para que os candidatos apresentem suas propostas. As entrevistas de Suzano deram muito certo. Agora chegou a vez de Poá”, disse Edgar.