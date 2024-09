Saldo de empregos no Alto Tietê entre janeiro e agosto cresce 15%

O saldo de empregos gerados entre janeiro e agosto deste ano cresce 15,3% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2023 foram 11.024 de saldo, enquanto neste ano foram 12.714.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre contratações e demissões no período.

Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged.

Aumento

Apesar do aumento geral do saldo de empregos na região, nesse período citado, cinco cidades, apenas, tiveram aumento nos números. Outras cinco registraram queda.

Entre as que tiveram aumento do saldo, o maior crescimento percentual foi em Guararema, que saltou 229%, passando de 137 para 451.

Das cinco principais cidades da região, Ferraz, Mogi e Poá aparecem com aumento de saldo. O crescimento foi de 83,3%, 41,6% e 18,9%, respectivamente.

Queda

Cinco cidades tiveram queda, conforme citado.

O maior percentual foi em Biritiba, que caiu 76%, passando de 21 para cinco.

Das cinco cidades, Itaquá e Suzano aparecem, com queda de 4% e 6,9%, respectivamente.

Em Itaquá a queda foi de 2.239 para 2.147. Enquanto em Suzano passou de 1.448 para 1.347.

Para ver mais sobre os dados do Caged, veja a tabela ao lado.

Brasil

O Brasil ampliou em 232.513 o número de postos de trabalho com carteira assinada no mês de agosto, número 0,49% maior do que o observado no mês anterior.

No acumulado do ano, período compreendido entre janeiro e agosto, já foram geradas 1.726.489 novas vagas.

Tendo como recorte os últimos 12 meses (período entre setembro de 2023 e agosto de 2024), o saldo de postos de trabalho está positivo, com a criação de 1.790.541 novas vagas.