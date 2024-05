Samu de Ferraz faz capacitação dos funcionários da Saúde

O Samu de Ferraz de Vasconcelos realizou na tarde desta quarta-feira (22), um treinamento com os Agentes de Controle de Endemias (ACEs) de primeiros socorros e noções de atendimento de urgência e emergência. O objetivo é que eles sejam capacidades para socorrer uma pessoa caso seja necessário.



Além dos agentes, todos os funcionários da Saúde estão passando por esta capacitação, segundo explicou a coordenadora geral do Samu, Sandra Machado Ferreira Dias. E o cronograma de capacitações é realizado ao longo do ano. São 12 horas de aulas divididas em teoria e prática: “É importante eles entenderem como funciona o Samu, como é o atendimento das ocorrências e como todo o sistema é interligado com os Bombeiros, o Samu e a polícia”, afirmou.

Com estas capacitações, os agentes e funcionários da Saúde têm condições de fazer atendimentos simples que podem ajudar a socorrer uma vítima nos casos de desengasgo, por exemplo.