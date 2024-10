Saulo Souza conquista 37,07% votos e é eleito prefeito de Poá

O candidato Saulo Souza (PP) foi eleito prefeito de Poá. Com 100% das urnas apurada, o candidato conquistou 23.918 votos ou 37,07% do total.

Ele superou Diogo Pernoca (Podemos), atual presidente da Câmara municipal, que conquistou 20.622 votos, ou 31,96%. Em seguida ficou a candidata Flávia Verdugo (PL), com 14.049 votos ou 21,78%. Geraldinho do Sindicato (PSB) é o quarto, com 4.153 ou 6,44%.

Professor Franklin (PSOL) com 1.206 e Carlos Setsuo (PSDB) com 570 votos completam a lista dos candidatos.