sexta 28 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Região

Saulo Souza discute implantação das alças do Rodoanel em Poá

Em reunião com a SPMar, a concessionária apresentou investimentos, cronograma e o impacto no trânsito

28 novembro 2025 - 21h04Por de Poá
Reunião debateu os próximos passos da obraReunião debateu os próximos passos da obra - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)
O prefeito de Poá, Saulo Souza, se reuniu na última quarta-feira (26) com representantes da SPMAR para avançar nas tratativas sobre a execução do projeto para construção das novas alças do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas na cidade. O encontro marcou mais um passo rumo à execução de um conjunto de obras aguardado há mais de duas décadas pela população poaense e que promete transformar o trânsito, ampliar a segurança e fortalecer o desenvolvimento regional.
 
Durante a reunião com o diretor da SPMAR, Augusto Lourenço, técnicos da concessionária e o secretário de Obras de Poá, Adriano Panão, foram apresentados aos investimentos previstos, os próximos passos e o impacto das intervenções na infraestrutura viária. Entre as melhorias programadas estão o Complexo Viário do Alto Tietê, que inclui novas alças de entrada e saída do Rodoanel, a construção de um novo viaduto na entrada da cidade e a reforma completa do viaduto da Vila Varela. O pacote contempla ainda intervenções na Estrada Padre Eustáquio, melhorias ao longo da Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66) e obras de drenagem para reduzir pontos recorrentes de alagamento.
 
O prefeito destacou a importância das obras para a transformação urbana de Poá. Para ele, a conclusão do projeto simboliza um marco para a cidade. “Esse é um sonho antigo da população que começa a se tornar realidade. Essas melhorias são resultado de um trabalho contínuo de reivindicações junto ao Governo do Estado desde o início da nossa gestão. Vamos revolucionar a mobilidade, atrair novas empresas, gerar empregos, movimentar a economia local e proporcionar mais segurança viária e conforto para quem circula pelo Rodoanel. Poá está caminhando para o próximo nível e, sem dúvida, será uma cidade com mais progresso, desenvolvimento e qualidade de vida", disse.
 
Segundo os técnicos presentes, o conjunto de intervenções trará modernização estrutural, maior fluidez ao trânsito, redução de congestionamentos e mais segurança para motoristas e pedestres. A melhora no acesso ao Rodoanel deve fortalecer a posição de Poá como porta estratégica de ligação com o Alto Tietê e a Região Metropolitana de São Paulo.

