Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alegria e convivência marcam Arraiá inclusivo em Arujá

Arraiá Inclusivo reuniu pessoas com deficiência, familiares e a comunidade na Praça da Juventude, no Mirante

20 julho 2026 - 15h59Por de Arujá
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência , com o apoio da Diretoria da Pessoa com Deficiência e das Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e Esportes, promoveu, no sábado (18), o Arraiá InclusivoO Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência , com o apoio da Diretoria da Pessoa com Deficiência e das Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e Esportes, promoveu, no sábado (18), o Arraiá Inclusivo - (Foto: Divulgação/Arujá)

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência , com o apoio da Diretoria da Pessoa com Deficiência e das Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e Esportes, promoveu, no sábado (18), o Arraiá Inclusivo, que reuniu pessoas com deficiência, familiares e a comunidade em uma tarde de integração, lazer e convivência na Praça da Juventude, no Mirante.


A programação contou com apresentação musical de cantor Dudu, brinquedo inflável e comidas típicas, como pipoca, cachorro-quente e algodão-doce, proporcionando momentos de diversão e interação para todos os participantes.


Durante o evento, o vereador Divinei da Silva apresentou a lei de sua autoria, sancionada pelo prefeito Dr. Luis Camargo, que institui a Semana do Arraiá Inclusivo da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no calendário oficial de eventos de Arujá. Com a sanção da lei, a realização do Arraiá Inclusivo passa a integrar oficialmente o calendário do município, garantindo que a iniciativa seja promovida anualmente e fortalecendo as ações de conscientização, inclusão e valorização da participação das pessoas com deficiência nas atividades culturais e comunitárias.


Prestigiaram a iniciativa o diretor da Pessoa com Deficiência, Ronilson Silva; a Diretora da Mulher, Ana Poli, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Mirian Fonseca; e as conselheiras Dulcineia Soares e Sônia Barradas, representante do grupo Mães Guerreiras; além dos vereadores Divinei da Silva e Tiago Ursão.


A realização do Arraiá Inclusivo contou ainda com a parceria da Abba Multi e do Grupo Escoteiro, que contribuíram para a organização e o sucesso da iniciativa. Mais do que uma festa típica, o Arraiá Inclusivo proporcionou um espaço de acolhimento, convivência e celebração da diversidade, fortalecendo os vínculos entre a comunidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Encontro gratuito em Suzano debate direitos, fortalece vínculos familiares e homenageia avós inspira
Região

Encontro gratuito em Suzano debate direitos, fortalece vínculos familiares e homenageia avós inspira

Prefeitura de Ferraz realiza mutirão gratuito de castração de cães e gatos de 24 a 26 de julho
Região

Prefeitura de Ferraz realiza mutirão gratuito de castração de cães e gatos de 24 a 26 de julho

Rodrigo Ashiuchi visita Araraquara e reforça diálogo na região central do Estado
Articulação Regional

Rodrigo Ashiuchi visita Araraquara e reforça diálogo na região central do Estado

Portal Trampolim oferece 180 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na região Metropolitana
Cursos

Portal Trampolim oferece 180 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na região Metropolitana

3ª Feira Ciranda ProAC reúne artesanato, cultura e protagonismo femininon no Alto Tietê
Cultura

3ª Feira Ciranda ProAC reúne artesanato, cultura e protagonismo femininon no Alto Tietê

Investimentos em turismo somam mais de R$ 14,7 mi no Alto Tietê
Região

Investimentos em turismo somam mais de R$ 14,7 mi no Alto Tietê