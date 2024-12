Saulo Souza toma posse em Poá em cerimônia na Praça de Eventos no dia 1º

O prefeito eleito de Poá, Saulo Souza (PP), tomará posse na próxima quarta-feira (01/01), em solenidade organizada pela Câmara Municipal que acontecerá na Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe”, localizada na região central. Além do progressista, também serão empossados o vice-prefeito Delegado Eliardo (PP) e os 13 vereadores eleitos que compõem a 19ª Legislatura.

A solenidade, que será iniciada às 9h30, é aberta ao público e contará com familiares, apoiadores, presidentes de partidos e deputados da região. “Vamos começar um novo ciclo, que é o da gestão, com novos desafios, com o coração cheio de esperanças em dias melhores para Poá e prontos para, a partir da posse, trabalhar com toda dedicação para transformar a cidade e promover a mudança que nosso município preciso e a população merece”, detalhou Saulo Souza.

Dessa vez a solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores não será realizada na Câmara. O local escolhido foi a Praça de Eventos, que está sendo especialmente preparada para receber a sessão de instalação da próxima legislatura. Na ocasião também será feito o juramento de todos os empossados. Está prevista ainda a apresentação dos novos secretários municipais.

Após a cerimônia, o prefeito seguirá para o Paço Municipal, onde será realizada a transmissão cargo.