Sebrae promove o Dia do Crédito no Alto Tietê na próxima quarta

O Sebrae-SP promove o Dia do Crédito - Programa de Crédito Orientado - voltado para apoiar os empreendedores do Alto Tietê que estão em busca de recursos para investir em seus negócios. De acordo com o Mapa de Empresas, a região conta com cerca de 146 mil empresas ativas entre MEIs, MEs e EPPs - negócios que podem ser beneficiados pelo evento que busca ampliar as possibilidades de expansão das empresas e para os empreendedores prepararem o caixa para o fim do ano. O encontro será realizado no dia 23 de outubro, das 14h às 18h, no escritório do Sebrae-SP em Mogi das Cruzes.

No espaço, os empresários de micro e pequenas empresas terão acesso às informações sobre as modalidades de crédito, atendimento personalizado e contato com instituições financeiras parceiras. “A ideia é mostrar aos empreendedores as linhas de crédito disponíveis e orientar qual a melhor forma para utilizar esses recursos a favor das empresas, principalmente para fazê-las crescer. Um valor bem aplicado garante fôlego para os empresários investirem em capital de giro e obterem resultados positivos, no entanto, é preciso saber utilizá-los de maneira estratégica”, destacou o analista de negócios do Sebrae-SP, Álamo Santos.

Entre as diversas aplicações, os financiamentos podem ser direcionados para a área de desenvolvimento das empresas, como para compra de equipamentos, sempre com planejamento financeiro e crédito focado para evitar o endividamento.

O Dia do Crédito acontece justamente em um período oportuno para os empresários que desejam se preparar para as despesas de fim de ano, como o pagamento do décimo terceiro de funcionários, férias e outros custos envolvidos, além de fortalecer o caixa para o início do ano.

No espaço criado pelo Sebrae-SP será possível encontrar em um único local diversas instituições financeiras, conhecer as linhas de crédito que cada uma oferece e quais são mais adequadas ao perfil procurado.

O escritório do Sebrae-SP está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.