Sebrae-SP lança 'Guia da Candidata e do Candidato 2024' na região do Alto Tietê

O Sebrae-SP, com o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (Frepem) da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis (Sescon-SP), apresenta o “Guia da Candidata e Candidato Empreendedores 2024”. Trata-se de um documento destinado a candidatas e candidatos ao executivo municipal, que contempla dez compromissos com o empreendedorismo a serem incorporados nos planos de governo das futuras 645 prefeitas ou prefeitos do Estado de São Paulo.

O objetivo do guia é apresentar propostas de políticas públicas que incentivam o empreendedorismo nos municípios paulistas, e que se mostram fundamentais para o desenvolvimento das cidades por fortalecerem as micro e pequenas empresas locais, promoverem a cultura empreendedora e contribuírem para a melhoria do ambiente de negócios. A divulgação do guia visa permitir que candidatas e candidatos se utilizem do conteúdo para balizar a elaboração de seus planos de governo.

O Escritório Regional do Alto Tietê do Sebrae-SP, localizado em Mogi das Cruzes, vai promover um evento no próximo dia 20 de agosto, às 10h, para que as candidatas e candidatos interessados de todos os oito municípios da região possam fazer a assinatura do documento, firmando publicamente seu compromisso com a temática durante a campanha eleitoral. Podem participar concorrentes ao Executivo Municipal das cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis e Suzano. Os candidatos a vereadores locais interessados também podem comparecer ao evento para tomar conhecimento sobre o tema.

Assim, o Sebrae-SP espera promover a agenda do empreendedorismo das micro e pequena empresas nos próximos mandatos e influenciar futuras(os) mandatárias(os) a implementarem políticas de estímulo e suporte a este segmento, principal responsável pela geração de emprego e renda nos municípios. O evento surge também como oportunidade para que os concorrentes possam compreender como o Sebrae-SP pode ser um parceiro nesta agenda.

O Sebrae-SP destaca, de antemão, sua isonomia partidária frente a esta iniciativa que tem como intuito, de forma democrática, unir forças junto ao poder público municipal em prol do desenvolvimento das micro e pequenas empresas e, consequentemente, de toda a população paulista.

Empreendedorismo em pauta nas candidaturas

Uma pesquisa inédita, realizada pelo Sebrae-SP em maio de 2024, avaliou todos os programas de governo das candidatas e candidatos paulistas nas eleições de 2012, 2016 e 2020.