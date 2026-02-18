Secretaria de Esportes de Poá abre vagas para aulas gratuitas de basquete em 2026

A Secretaria de Esportes de Poá está com vagas abertas para aulas gratuitas de basquete, destinadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As atividades serão realizadas no Esporte Clube Concórdia (avenida Vital Brasil, 445 - Jardim Áurea), em turmas mistas, nos períodos da manhã e da tarde, contemplando categorias de iniciação e competição.

Os interessados devem fazer a inscrição diretamente na Secretaria de Esportes, (rua Lucindo Pereira Jordão, nº 120, Vila Áurea), das 9 às 17 horas. Mais informações pelos telefones (11) 4638-2754 e (11) 4639-6538.

No período da manhã, a escolinha será conduzida pelo professor Drago, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 10h, para alunos de 7 a 12 anos. À tarde, as aulas de escolinha serão ministradas pela professora Bruna, às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 15h, também para crianças de 7 a 12 anos. Já a categoria de competição ficará sob responsabilidade do professor Santana, às terças, quartas e quintas-feiras, das 15h às 17h, voltada a adolescentes de 13 a 17 anos.

De acordo com o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, o fortalecimento do basquete amplia as oportunidades de inclusão e desenvolvimento dos jovens. “O basquete é uma modalidade que estimula o trabalho em equipe, a disciplina e a superação. Nosso objetivo é oferecer estrutura e acompanhamento qualificado, tanto para quem está começando quanto para aqueles que desejam competir e representar o município. Investir no esporte é investir no futuro da nossa juventude”, destacou.