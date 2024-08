Secretário Guilherme Derrite estará em Mogi em setembro para discutir Segurança Pública

O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL), estará em Mogi em setembro, para debater o combate à criminalidade na cidade. Ele vai se reunir com a candidata a prefeita pelo PL, Mara Bertaiolli.

A expectativa é que o secretário participe de ampla reunião em Mogi, já no início do próximo mês, para conhecer e discutir as propostas na seara da Segurança Pública. O encontro será com os integrantes da coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, liderada por Mara e Téo e que abarca os seis maiores partidos do Brasil de direita, de centro direita e de centro: PL, PSD, Republicanos, Progressistas, MDB e União Brasil. A chapa conta com 144 postulantes ao Poder Legislativo mogiano.

A intenção é que, numa eventual vitória da chapa majoritária PL/PSD nas eleições municipais de outubro, uma ação coordenada entre a administração local e o Governo Bandeirante possa ser colocada em prática, com o intuito de combater o crime e oferecer maior sensação de segurança aos mogianos.

Durante audiência na capital, realizada na manhã dessa quinta-feira (29/8), Cusatis adiantou a Derrite que a falta de segurança está entre as principais reclamações que ele e Mara têm ouvido nas ruas, durante o corpo a corpo com a população.

O candidato a vice-prefeito levou ao conhecimento do secretário de Estado de Segurança Pública o drama enfrentado, também, por comerciantes frente à escalada da criminalidade em Mogi. Relatou, ainda, que, cansados de furtos e de roubos, eles têm buscado alternativas caseiras, na tentativa de se protegerem da ação de ladrões:

“Muitos comerciantes têm se organizado em grupos de WhatsApp, em razão do aumento no número de assaltos na cidade. O que mais impressiona é que muitos crimes estão acontecendo em plena luz do dia. Os mogianos não sabem mais o que fazer. E isso não acontece apenas na periferia, ou à noite - também acomete bairros próximos ao centro e acontecem, muitas vezes, em plena luz do dia. Um total absurdo”, observou Cusatis.

Derrite se mostrou sensibilizado face às informações levadas à audiência pelas lideranças políticas e se dispôs a dar atenção especial à Mogi. De pronto, o policial militar de carreira se prontificou a visitar a cidade, em setembro, para, in loco, discutir como Estado e município podem somar forças no enfrentamento à violência urbana.

“Uma ação conjunta entre as duas esferas, cidade e Estado, deve potencializar o combate ao crime e direcionar as operações com o uso de estratégias e de dados compartilhados. Sou defensor do estabelecimento de uma cooperação entre as Polícias (Civil e Militar) e o efetivo municipal”, considerou.

"Fala Aí, Mogi”

A preocupação da população com a alta incidência de crimes, no quesito Segurança Pública, e a falta de atendimento médico, quando o assunto é Saúde, estão entre as principais queixas dos mogianos.

Essas demandas aparecem no dia a dia da campanha de Mara e Téo pelas ruas e por meio do “Fala aí, Mogi” – plataforma on-line utilizada pela campanha para colher sugestões e demandas da população. As ideias e os apontamentos angariados desde quando o sistema foi colocado no ar balizaram o plano de governo da dupla. Demais contribuições estão sendo catalogadas para a devida inclusão no programa municipal.