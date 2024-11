Serviços estaduais funcionam em novo horário devido ao feriado e eventos no domingo

O fim de semana tem operações especiais no estado de São Paulo por conta do feriado do Dia de Finados, neste sábado (2), a aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) no domingo (3) e o GP São Paulo de Fórmula 1, realizado entre sexta (1) e domingo (3).

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados neste sábado (2) , feriado do Dia de Finados. As atividades presenciais serão retomadas na segunda-feira (4), mediante agendamento prévio e totalmente gratuito pelos canais digitais oficiais.

Transportes

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos contarão com programação diferenciada neste fim de semana. Por conta do Enem, CPTM, EMTU e Metrô serão gratuitos neste domingo (3), das 9h às 21h, em todas as Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo. Não será necessário apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outra documentação.

Ônibus EMTU

No feriado de sábado, as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU vão operar com tabela horária de domingos e feriados.

No domingo, o intervalo das partidas seguirá a programação usual deste dia da semana.

Transporte para o GP

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da Linha 9–Esmeralda, disponibilizará um serviço especial de trens expressos para facilitar o deslocamento dos fãs ao GP São Paulo de Fórmula 1, que acontecerá de sexta (1) a domingo (3). O Expresso Grande Prêmio São Paulo sairá das estações Pinheiros e Morumbi-Claro com destino direto à estação Autódromo, reduzindo o tempo de viagem para 25 minutos para os fãs.