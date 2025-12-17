Servidores da Educação participam de capacitação de Brigada de Incêndio

Nesta quarta-feira (17), a Divisão de Segurança do Trabalho da Secretaria de Administração promoveu uma capacitação de Brigada de Incêndio voltada a aproximadamente 130 servidores da Secretaria de Educação, entre professores e funcionários.
A ação foi desenvolvida nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emeb) Sara Tineue e Pedro Paulo Paulino e teve como foco a preparação dos participantes para situações de emergência no ambiente escolar.
Durante a capacitação, os servidores receberam orientações teóricas e práticas sobre combate a incêndios e primeiros socorros, reforçando a importância da prevenção e da atuação correta em casos de risco.
Segundo Jeniffer Orlandi Carmo, gerente da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, a capacitação é fundamental para fortalecer a cultura de prevenção nas unidades educacionais. “Nosso objetivo é preparar os servidores para agir com segurança e rapidez em situações de emergência, protegendo vidas e garantindo um ambiente escolar mais seguro para todos”, destacou.
A iniciativa integra as ações da Administração Municipal voltadas à promoção da segurança, do cuidado com os servidores e da proteção de toda a comunidade escolar.