Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 17 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Servidores da Educação participam de capacitação de Brigada de Incêndio

Ação foi desenvolvida nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emeb) Sara Tineue e Pedro Paulo Paulino

17 dezembro 2025 - 11h49Por De Ferraz
- (Foto: Vinicius Cavalcante/ SecomFV)

Nesta quarta-feira (17), a Divisão de Segurança do Trabalho da Secretaria de Administração promoveu uma capacitação de Brigada de Incêndio voltada a aproximadamente 130 servidores da Secretaria de Educação, entre professores e funcionários.

A ação foi desenvolvida nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emeb) Sara Tineue e Pedro Paulo Paulino e teve como foco a preparação dos participantes para situações de emergência no ambiente escolar.

Durante a capacitação, os servidores receberam orientações teóricas e práticas sobre combate a incêndios e primeiros socorros, reforçando a importância da prevenção e da atuação correta em casos de risco.

Segundo Jeniffer Orlandi Carmo, gerente da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, a capacitação é fundamental para fortalecer a cultura de prevenção nas unidades educacionais. “Nosso objetivo é preparar os servidores para agir com segurança e rapidez em situações de emergência, protegendo vidas e garantindo um ambiente escolar mais seguro para todos”, destacou.

A iniciativa integra as ações da Administração Municipal voltadas à promoção da segurança, do cuidado com os servidores e da proteção de toda a comunidade escolar.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Trabalhadores dos Correios avaliam greve na região
Região

Trabalhadores dos Correios avaliam greve na região

Mortes no trânsito caem 7,5%, mas preocupam com 160 óbitos em 11 meses
Dados do Infosiga

Mortes no trânsito caem 7,5%, mas preocupam com 160 óbitos em 11 meses

Lançamento de Corpo-Bruja reúne mais de 70 pessoas em Poá
Cultura

Lançamento de Corpo-Bruja reúne mais de 70 pessoas em Poá

Ferraz leva horta comunitária e reforça parceria e segurança alimentar na Favela Nova Esperança
Região

Ferraz leva horta comunitária e reforça parceria e segurança alimentar na Favela Nova Esperança

Clau Camargo lança livro Vale Reciclar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Região

Clau Camargo lança livro Vale Reciclar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Esporte de Ferraz realiza cerimônia de encerramento da ginástica global
Região

Esporte de Ferraz realiza cerimônia de encerramento da ginástica global