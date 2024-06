Sonho de pré-candidatos, região tem 160 vagas de vereador e salário médio de R$ 10,3 mil

A média salarial dos vereadores do Alto Tietê é de pelo menos R$ 10,3 mil. O DS consultou as câmaras municipais das dez cidades da região que, no total, contam com 160 parlamentares.

Neste ano, centenas de pré-candidatos vão disputar as eleições visando vagas nas câmaras municipais.

Maior cidade do Alto Tietê, Mogi das Cruzes possui 23 vereadores. Segundo a Câmara Municipal, o salário é de R$ 14.851,13. Em Suzano, são 19 vereadores que recebem subsídio mensal de R$ 12.500,00. É o mesmo número de parlamentares que atuam em Itaquaquecetuba (19), que recebem um salário de R$ 12.025,40.

Em Ferraz de Vasconcelos, são 17 vereadores, que por mês recebem R$ 14,7 mil. A Câmara de Arujá conta com 15 membros do Poder Legislativo. Atualmente, o salário é de R$ 10.128,90. Na vizinha Santa Isabel, cada parlamentar recebe R$ o salário líquido de R$ 4.926,22. A base, segundo a Câmara, é de R$ 6.253,19. São 15 vereadores no total.

A Câmara de Guararema é composta por 11 parlamentares com salário de R$ 5.040,00. O mesmo número de vereadores que compõem a Câmara de Salesópolis, que recebem R$ 4.392,44.

A Casa de Leis de Poá foi consultada, mas a reportagem do DS não obteve retorno. No total, o município conta com 17 vereadores, conforme consta no site da Câmara. Em agosto de 2023, a prefeita Márcia Bin (PSDB) sancionou a lei que aprova o aumento salarial dos parlamentares da cidade. A partir de 2025, cada um receberá R$ 14,9 mil.

Por fim, a Câmara de Biritiba Mirim também não respondeu à reportagem. De acordo com o site da Casa, são 13 vereadores na cidade. O DS não obteve informações sobre o salário dos parlamentares.