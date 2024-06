Soulcial e Projeto Cartas Perdidas lançam campanha no Alto Tietê

A startup Soulcial e o projeto Cartas Perdidas, fundado em São José dos Campos (SP) pelo jornalista Guilhermo Codazzi, trazem para o Alto Tietê uma campanha para levar palavras de amor e solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia é que a população da região escreva cartas ou faça desenhos, destinados às famílias gaúchas. O projeto se encarregará de enviar as cartas até os abrigos e outros locais atingidos pelo desastre ambiental do RS.

“Queremos fazer parte de uma grande corrente do bem, que tem como objetivo espalhar palavras de amor ao próximo, contribuindo com pequenas sementinhas que dão frutos tão bonitos no coração de quem mais precisa”, disse Codazzi, que é o idealizador do Projeto Cartas Perdidas.

Para a co-CEO da Soulcial, Juliana Bertin, essa é uma oportunidade de sensibilizar as pessoas, ao mesmo tempo em que leva palavras de carinho, conforto e esperança para as famílias afetadas pelas enchentes: “A missão da Soulcial é engajar as pessoas e transformar a sociedade, por isso, estamos muito felizes em firmar essa parceria com o Projeto Cartas Perdidas. Afinal, por meio das cartinhas, beija-flores que somos, ajudamos a espalhar o bem, numa ação simples e cheia de amor”.

Qualquer pessoa pode participar da campanha, incluindo crianças. Basta escrever cartas ou fazer um desenho e encaminhá-las para um dos pontos de coleta localizados em Mogi das Cruzes, Poá, São José dos Campos ou Jacareí. Os interessados em serem pontos de coleta no Alto Tietê também podem entrar em contato com a Soulcial. Inicialmente, o prazo para envio das cartas é até dia 10 de junho. Porém, se for necessário, é possível combinar um novo prazo. Para mais informações, entre em contato com a Soulcial: contato@soulcial.com.br

Pontos de coleta das cartas:



Em Mogi das Cruzes:

Espaço LER - R. Carmela Dutra, 295 - Jardim Esplanada.

Paróquia São Pedro Apóstolo - Av. Paulo VI, 400 - Jardim São Pedro, César de Souza.

Em Poá:

Apae Poá - R. Flôr do Campo, 310 - Conj. Alvorada.

Em São José dos Campos:

Jornal OVale - Av. Shishima Hifumi, 2911 – Urbanova, Parque Tecnológico Univap.

Em Jacareí:

Faculdade INESP - R. General Carneiro, 341 – Centro.