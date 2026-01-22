SPMar interrompe parcialmente túnel do Rodoanel Leste para simulado de emergência

A Concessionária SPMar realizará, no início da madrugada desta sexta-feira (23), a interrupção parcial da operação do túnel Santa Luzia, no trecho Leste do Rodoanel, entre os quilômetros 96 e 97, para a realização de um simulado de emergência com fumaça.

A ação, denominada “Fumaça Quente”, faz parte do programa de treinamento da concessionária e tem como objetivo testar os procedimentos operacionais e a eficiência dos sistemas de ventilação e resposta a emergências do túnel, visando garantir a segurança viária dos usuários.

A partir das 21h desta quinta-feira (22), duas faixas de rolamento (faixas 2 e 3) serão interditadas para o pré-posicionamento de equipamentos e materiais pelas equipes técnicas. Já na madrugada de sexta-feira, a partir da 1h, será realizada a operação comboio, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, que inclui a passagem controlada de veículos, a execução do ensaio de fumaça e a liberação gradual do tráfego.

O ciclo completo da operação tem duração estimada de aproximadamente 40 minutos.