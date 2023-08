SPMar passa a aceitar pagamento de pedágio com cartão por aproximação no trecho Leste do Rodoanel

A partir da dessa segunda (21), as praças de pedágio dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas operadas pela concessionária SPMAR, responsável por 105,2 quilômetros do principal corredor logístico do País, passam a receber pagamento por cartão de débito por aproximação.

“A inclusão vem beneficiar os mais de 150 mil usuários que utilizam o Rodoanel como uma opção mais segura de interligação entre o litoral e o interior”, analisa Marcelo Afonseca, diretor executivo da concessionária SPMAR.

Todas as praças de pedágio estarão equipadas para receber pagamento de cartões que tenham a tecnologia NFC (Near Field Communication), que não exige a digitação de senha.

“Com o pagamento com cartão por aproximação, o motorista ganha mais conforto e segurança, com paradas mais ágeis nas praças de pedágio e maior fluidez do trânsito”, explica Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

Mesmo com a nova tecnologia, o usuário que optar pelo anel viário continuará pagando apenas uma tarifa de pedágio por trecho e sempre na saída dos trechos, onde estão localizadas as cabines.

O trecho Leste possui 43,8 km de extensão, sendo a principal ligação entre o maior porto do Brasil, em Santos, e o mais importante aeroporto do País, localizado em Guarulhos. Conecta o Trecho Sul e o sistema Anchieta/Imigrantes com a SP 066 e as Rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra.

Com 61,4km de extensão, o trecho Sul vai do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, somando 4 quilômetros de prolongamento até a Avenida Papa João XXIII. Cortado pelas rodovias Régis Bittencourt (no entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII e o Complexo Jacu Pêssego, em Mauá, localizada após o km 4 do prolongamento do Rodoanel.