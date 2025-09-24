Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 24 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Subestação de energia em Ferraz com investimento de R$ 10 milhões é inaugurada

Empreendimento faz parte do plano estratégico da companhia em ampliar a capacidade energética da cidade

24 setembro 2025 - 19h02Por Fernando
Subestação de energia em Ferraz com investimento de R$ 10 milhões é inauguradaSubestação de energia em Ferraz com investimento de R$ 10 milhões é inaugurada - (Foto: Divulgação)

 

A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, inaugurou uma nova subestação em Ferraz de Vasconcelos com investimento de R$ 10 milhões. O empreendimento faz parte do complexo de modernização da infraestrutura local que ampliará em 38% a capacidade energética da cidade.

A estação localizada no bairro Vila Santa Margarida envolve tecnologias avançadas e a instalação de um transformador, que representa o acréscimo de 25 MVA de potência, totalizando 145 MVA de capacidade no sistema elétrico do município. Esta subestação tem como objetivo principal ampliar a flexibilidade, robustez e resiliência da operação da EDP na região, servindo de fonte para outra subestação que está em obras na cidade, a Parque Dourado, com investimento de R$ 32,9 milhões.

O novo complexo de infraestrutura energética também inclui o sistema de conexão da subestação Vila Santa Margarida à rede de distribuição de energia local, envolvendo a instalação de mais de 11 km de rede de média tensão. Serão instalados cabeamentos mais tecnológicos que permitem maior proteção e resistência a agentes externos, principalmente vegetação, que é o maior fator de interferência no fornecimento de energia. A nova rede é acompanhada da instalação de 390 postes e de um conjunto de 15 equipamentos de seccionamento, proteção e de manobras de carga, que funcionam de forma automatizada, atuando para limitar o impacto de possíveis ocorrências.

“A EDP tem em seu plano estratégico contribuir efetivamente para que as cidades onde atua se tornem cada vez mais robustas e preparadas para o desenvolvimento socioeconômico dos próximos anos, além de mais resilientes frente à nova realidade climática com eventos cada vez mais severos e frequentes, que impactam significativamente a vida da população, incluindo ao sistema elétrico”, destaca Marcos Campos, diretor da EDP em São Paulo.

"A inauguração desta subestação é o resultado direto do esforço e investimento estratégico para fortalecer a infraestrutura, aumentar nossa capacidade energética e, mais importante, integrar tecnologia de ponta que vai beneficiar diretamente nossos moradores. Este projeto mostra a importância da colaboração entre o poder público e a iniciativa privada para impulsionar o crescimento e garantir que nossa cidade esteja sempre à frente, pronta para os desafios e preparada para o futuro", ressalta Priscila Gambale, prefeita de Ferraz de Vasconcelos.

O uso da tecnologia é essencial neste processo de modernização, sendo que a operação da subestação Vila Santa Margarida é 100% digitalizada, com supervisão, comando, controle e proteção realizados de forma remota, diretamente do Centro de Operações Integrado da empresa. Atualmente, a rede de distribuição da EDP em São Paulo é composta por 84 subestações de energia que abastecem mais de 2.2 milhões de clientes, o que corresponde a mais de 5 milhões de habitantes, nos 28 municípios em que atua.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto Brotar fará censo rural em 818 domicílios de Ferraz
Região

Projeto Brotar fará censo rural em 818 domicílios de Ferraz

Suzano leva estudantes e projetos sociais para a Virada Sustentável em São Paulo
Região

Suzano leva estudantes e projetos sociais para a Virada Sustentável em São Paulo

Mogi fiscaliza moteis e interdita estabelecimento em Jundiapeba
Região

Mogi fiscaliza moteis e interdita estabelecimento em Jundiapeba

Referência e Tradição: Medicina da UMC novamente Conceito 5 do MEC
Região

Referência e Tradição: Medicina da UMC novamente Conceito 5 do MEC

Projeto oferece palestras e cursos gratuitos para famílias atendidas pelos Cras e Creas de Ferraz
Região

Projeto oferece palestras e cursos gratuitos para famílias atendidas pelos Cras e Creas de Ferraz

Poá celebra o Dia da Árvore com plantio de 50 ipês amarelos
Região

Poá celebra o Dia da Árvore com plantio de 50 ipês amarelos