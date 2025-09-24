Subestação de energia em Ferraz com investimento de R$ 10 milhões é inaugurada

A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, inaugurou uma nova subestação em Ferraz de Vasconcelos com investimento de R$ 10 milhões. O empreendimento faz parte do complexo de modernização da infraestrutura local que ampliará em 38% a capacidade energética da cidade.

A estação localizada no bairro Vila Santa Margarida envolve tecnologias avançadas e a instalação de um transformador, que representa o acréscimo de 25 MVA de potência, totalizando 145 MVA de capacidade no sistema elétrico do município. Esta subestação tem como objetivo principal ampliar a flexibilidade, robustez e resiliência da operação da EDP na região, servindo de fonte para outra subestação que está em obras na cidade, a Parque Dourado, com investimento de R$ 32,9 milhões.

O novo complexo de infraestrutura energética também inclui o sistema de conexão da subestação Vila Santa Margarida à rede de distribuição de energia local, envolvendo a instalação de mais de 11 km de rede de média tensão. Serão instalados cabeamentos mais tecnológicos que permitem maior proteção e resistência a agentes externos, principalmente vegetação, que é o maior fator de interferência no fornecimento de energia. A nova rede é acompanhada da instalação de 390 postes e de um conjunto de 15 equipamentos de seccionamento, proteção e de manobras de carga, que funcionam de forma automatizada, atuando para limitar o impacto de possíveis ocorrências.

“A EDP tem em seu plano estratégico contribuir efetivamente para que as cidades onde atua se tornem cada vez mais robustas e preparadas para o desenvolvimento socioeconômico dos próximos anos, além de mais resilientes frente à nova realidade climática com eventos cada vez mais severos e frequentes, que impactam significativamente a vida da população, incluindo ao sistema elétrico”, destaca Marcos Campos, diretor da EDP em São Paulo.

"A inauguração desta subestação é o resultado direto do esforço e investimento estratégico para fortalecer a infraestrutura, aumentar nossa capacidade energética e, mais importante, integrar tecnologia de ponta que vai beneficiar diretamente nossos moradores. Este projeto mostra a importância da colaboração entre o poder público e a iniciativa privada para impulsionar o crescimento e garantir que nossa cidade esteja sempre à frente, pronta para os desafios e preparada para o futuro", ressalta Priscila Gambale, prefeita de Ferraz de Vasconcelos.

O uso da tecnologia é essencial neste processo de modernização, sendo que a operação da subestação Vila Santa Margarida é 100% digitalizada, com supervisão, comando, controle e proteção realizados de forma remota, diretamente do Centro de Operações Integrado da empresa. Atualmente, a rede de distribuição da EDP em São Paulo é composta por 84 subestações de energia que abastecem mais de 2.2 milhões de clientes, o que corresponde a mais de 5 milhões de habitantes, nos 28 municípios em que atua.