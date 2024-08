Tanabata Matsuri do Bunkyo de Mogi resgata um dos mais belos folclores japonês

A história de amor entre uma tecelã e um camponês é a inspiração para o Tanabata Matsuri, em português, o Festival das Estrelas, que o Bunkyo de Mogi das Cruzes promoverá neste final de semana, dias 17 e 18 de agosto, no seu centro esportivo, localizado na avenida Japão, 5919, bairro da Porteira Preta, em Mogi das Cruzes. O horário de funcionamento é no sábado das 10 às 22 horas, e domingo das 10 às 21 horas.

O evento, que foi planejado para oferecer experiências da cultura japonesa aos visitantes, com oficinas culturais, shows de dança, taiko (tambores japoneses) e uma grande variedade da gastronomia oriental, também quis popularizar esse tradicional folclore japonês.

O diretor cultural do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Haroldo Onoda, explica que o Tanabata Matsuri comemora o encontro anual das estrelas Vega e Altair no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar.

Segundo a lenda, Orihime era uma tecelã celestial representada pela estrela Vega que se apaixonou por Hikoboshi, um pastor representado pela estrela Altair. Eles se casaram, mas sua felicidade interferiu em suas obrigações divinas o que lhes rendeu uma punição: foram separados pela Via Láctea e só se encontram uma vez por ano, no sétimo dia do sétimo mês. No Japão, durante o Tanabata Matsuri, as pessoas celebram essa lenda decorando árvores de bambu com papéis coloridos, os "tanzaku" que contêm mensagens escritas pelos visitantes fazendo seus pedidos, depositando em cada pedido seu sonho, sua esperança. Ele é comemorado em várias regiões do Japão, cada qual com suas tradições.

"Esse ritual também poderá ser feito no nosso evento. Teremos um lindo Tanabata onde as pessoas poderão fazer os seus pedidos e pendurá-los para que sejam atendidos pelas estrelas celestiais", ressalta Haroldo.

As cores dos "tanzaku" têm cada uma delas, uma simbologia e que representa também um desejo. O branco simboliza a paz, o amarelo o dinheiro, o verde a esperança, vermelho e rosa paixão/amor e o azul a proteção.