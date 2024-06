Taxa de atualização do Cadastro Único de Itaquá supera meta nacional e lidera na região

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba divulgou, nesta semana, que a cidade está liderando o ranking de atualizações cadastrais do Cadastro Único na região do Alto Tietê e está acima da média nacional, alcançando 90,85% de cadastros atualizados, enquanto a média é de 86,6%.



Os dados são do sistema do programa Bolsa Família e do Cadastro Único, e revelam que, nos últimos dois anos, 57.198 famílias atualizaram seus cadastros nos equipamentos da cidade: o Cadastro Único, na Vila Zesuína, e o CadMóvel, veículo que atende os bairros de forma itinerante.



A atualização cadastral é crucial para que o município utilize as ferramentas do Governo Federal na concessão de benefícios e serviços de programas sociais aos munícipes, além de ser um requisito para acessar outros programas oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.



De acordo com o painel, atrás de Itaquá aparece Mogi das Cruzes em 2º lugar, com 51.751 cadastros atualizados nos últimos dois anos, seguido por Suzano em 3º, com 41.513, Ferraz de Vasconcelos em 4º, com 22.937 cadastros atualizados, e Poá em 5º, que atualizou 19.778 cadastros no período.



A lista segue com Arujá em 6º, tendo atualizado 12.575 cadastros, em 7º Santa Isabel, com 6.381, Guararema com 5.323 e, fechando a lista, Biritiba Mirim, com 5.316 cadastros.



"Estamos em um constante esforço para tornar Itaquá referência, especialmente quando o assunto envolve serviços relacionados à assistência social. Nossos profissionais estão qualificados para prestar um atendimento de excelência e isso reflete diretamente nos números do levantamento", disse o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha.



Em Itaquá, o Cadastro Único está localizado na rua Cônego Matheus Deriske, 74 – Vila Zesuína. No local é possível realizar novos cadastros, atualizar e solicitar benefícios de programas sociais. É pelo CadÚnico que o governo realiza o diagnóstico socioeconômico das famílias, permitindo a concessão de benefícios como o Bolsa Família, Tarifa Social, ID Jovem, Carteira do Idoso, BPC – LOAS e Minha Casa Minha Vida.



"A inclusão social é pauta constante na nossa administração. Queremos ver Itaquá cada vez mais desenvolvida e isso inclui garantir direitos e condições de vida digna para quem mais precisa", completou o prefeito Eduardo Boigues.