Terceira audiência pública do novo Plano Diretor é realizada em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Planejamento, realizou na quarta-feira (15) a terceira e última audiência pública de revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) e criação do Plano Municipal de Habitação (PMH).

Foi feita a apresentação do texto com as propostas embasadas em questões levantadas nas oficinas participativas, temáticas, na Conferência da Cidade, nas audiências públicas e na consulta pública. Os munícipes que estavam presentes puderam apresentar propostas, esclarecer dúvidas, dar opiniões e sugestões.

O objetivo do projeto do PDE é tornar a cidade acolhedora, ecológica, próspera, referência em educação, saúde e habitação. Seu desenvolvimento deve ser inclusivo e sustentável, com interação social, moradia digna e bairros regularizados.

Também é necessário ser inovadora e próspera, com economia verde, resiliência socioambiental, saneamento, além de mobilidade inclusiva e sustentável. Para isso, a cidade deve cumprir sua função social, ter políticas públicas integradas e continuadas, inclusive de controle e fiscalização da ocupação do solo.

"Apresentamos algo muito grande e inovador, ligado com políticas públicas dos governos federal e estadual. Vamos colocar Itaquá em um patamar muito diferente de tudo o que já foi feito", disse o secretário de Planejamento, Alexandre Feijó.

Para quem não participou, ainda dá tempo de enviar sua colaboração para planejamento@itaquaquecetuba.sp.gov.br até a próxima segunda (20). Os documentos prévios estão disponíveis para consulta no site: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/plano-diretor.

"Agradecemos a todos que estiveram presentes nas audiências, contribuindo com esse novo Plano Diretor. As propostas ficaram tão boas que eu tenho certeza que as ideias serão levadas além desses dez anos", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.