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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Região

PL confirma Flávio Bolsonaro a presidente e homologa candidaturas de Ashiuchi e André do Prado

Evento realizado neste sábado (25), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, reuniu lideranças e autoridades do Alto Tietê

25 julho 2026 - 16h46Por da Reportagem Local
Ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi teve candidatura homologada a deputado estadualEx-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi teve candidatura homologada a deputado estadual - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Convenção Nacional do Partido Liberal (PL), realizada na manhã deste sábado (25), no Mercado Livre Arena Pacaembu, na Praça Charles Miller, em São Paulo, confirmou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República e homologou as candidaturas do ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi a deputado estadual e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, ao Senado Federal. O encontro reuniu lideranças nacionais e internacionais, autoridades do Alto Tietê e apoiadores de diversas regiões do Estado.


Entre os principais nomes presentes estiveram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; o deputado federal Guilherme Derrite; o deputado federal Marcio Alvino; além da presença exclusiva do presidente da Argentina, Javier Milei.


Representando o Alto Tietê, participaram o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli; a presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi; o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; secretários municipais, vereadores e demais autoridades ligadas ao partido.


Pedro Ishi acompanhou a convenção ao lado de Rodrigo Ashiuchi e de uma comitiva de Suzano. Em publicação nas redes sociais, o prefeito destacou a participação dos moradores do município no evento. "Neste sábado estive na Convenção Nacional do PL, em São Paulo, ao lado da presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi, do nosso pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi, e de centenas de amigos suzanenses que fizeram questão de estar presentes para demonstrar a força da nossa cidade e todo o carinho pelo Rodrigo", afirmou.


O prefeito também ressaltou a importância do encontro para o fortalecimento do partido e da representatividade regional. "Foi um momento importante de união, diálogo e fortalecimento do nosso partido, mostrando que, quando caminhamos juntos, conseguimos representar com ainda mais força os interesses da nossa região."


Pedro Ishi ainda agradeceu a participação dos apoiadores. "Meu agradecimento especial a cada suzanense que dedicou seu tempo para prestigiar o Rodrigo Ashiuchi e contribuir para esse grande encontro. Também parabenizo toda a organização do PL pela excelente condução da convenção e pela acolhida a todos os participantes. Seguimos unidos, trabalhando por um futuro cada vez melhor para Suzano e para o Alto Tietê."


Após a homologação de sua candidatura, Rodrigo Ashiuchi afirmou que a convenção representou um momento de união e fortalecimento do partido. "Gratidão ao presidente Valdemar Costa Neto, ao André do Prado, ao Marcio Alvino e a todo o nosso time pela confiança e parceria", declarou.


O ex-prefeito de Suzano também agradeceu aos apoiadores que participaram do evento. "Meu abraço especial a cada amigo e amiga que saiu de casa neste sábado para estar ao nosso lado, demonstrando apoio ao nosso partido e ao nosso projeto", completou.


Já André do Prado classificou a convenção como um momento histórico para o PL. "Um dia que vai ficar na história. Vamos juntos escrever um novo capítulo da história de São Paulo e do Brasil", afirmou.


A convenção marcou o início da mobilização eleitoral do Partido Liberal para a campanha de 2026, reunindo candidatos, dirigentes e apoiadores em um ato político que contou com forte participação de representantes do Alto Tietê.

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