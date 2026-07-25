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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Região

Pesquisa da ANP mostra preço médio de R$ 6,31 para gasolina comum na região

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis visitou 37 postos de combustíveis

25 julho 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Pesquisa da ANP mostra preço médio de R$ 6,31 para gasolina comum na regiãoPesquisa da ANP mostra preço médio de R$ 6,31 para gasolina comum na região - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O preço médio da gasolina comum no Alto Tietê, durante a semana de 12 a 18 de julho, é de R$ 6,31. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que visitou 37 postos de combustíveis nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. A pesquisa também aponta que a gasolina aditivada é comercializada, em média, por R$ 6,61, enquanto o etanol hidratado custa cerca de R$ 3,67.

Entre os municípios analisados, Itaquaquecetuba apresentou os menores preços médios para os três combustíveis. A gasolina comum foi encontrada por uma média de R$ 6,22, com valores entre R$ 5,79 e R$ 6,59. Já a gasolina aditivada registrou média de R$ 6,53, variando de R$ 5,99 a R$ 6,89. O etanol hidratado teve preço médio de R$ 3,58. Na cidade, foram pesquisados 10 postos.

Em Suzano, a gasolina comum varia entre R$ 5,99 e R$ 6,89, com média de R$ 6,32. Paralelamente, a gasolina aditivada registrou a maior média da região, de R$ 6,71, com preços entre R$ 6,29 e R$ 7,19. O etanol é vendido entre R$ 3,44 e R$ 3,99, com média de R$ 3,65. Assim como em Itaquaquecetuba, a pesquisa contemplou 10 postos de combustíveis.

Já em Mogi das Cruzes, onde 17 postos foram analisados, a gasolina comum apresentou a maior média entre os municípios pesquisados, de R$ 6,40. 

O etanol hidratado também teve o maior preço médio da região, de R$ 3,78. A gasolina aditivada, por sua vez, registrou média de R$ 6,61.

 

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